Statul scoate la vânzare noi titluri Fidelis în februarie. Cât poţi câştiga cu 10.000 de lei investiţi

Noi titluri Fidelis vor fi scoase la vânzare din 6 februarie. Dobânzile sunt puţin mai mici decât luna trecută, dar nu sunt totuşi de ignorat: până la 7,25% la lei și 6% la euro.

La o investiție de 10.000 de lei în titluri Fidelis pe 2 ani, câștigul este de 1.230 de lei, bani neimpozabili.

Investitorii pot opta pentru titluri denominate în lei, cu dobânzi de 6,15% pentru scadenţa de doi ani, 6,75% pentru patru ani şi 7,25% pentru şase ani şi este disponibilă o tranşă specială în lei, cu scadenţă la doi ani, care oferă o dobândă de 7,15% donatorilor de sânge.

Pentru emisiunile în euro, dobânzile ajung la 3,60% pentru titlurile cu scadenţă la trei ani, 4,50% pentru cele pe cinci ani şi 6% pentru maturitatea de zece ani.

Titlurile Fidelis sunt considerate o formă de economisire cu risc scăzut. Statul se împrumută direct de la populație, iar investitorii știu exact, de la început, ce sumă vor primi la finalul perioadei de maturitate.

În schimbul împrumutului, ministerul oferă o dobândă numită cupon, care de regulă este mai avantajoasă decât dobânzile oferite de bănci pentru depozitele la termen. Cuponul este anual, iar la termenul stabilit, numit "scadență" sau "maturitate", statul este obligat să returneze și întregul capital împrumutat.

Interesul este mare: de la lansarea programului investiţiile toatale atrase au ajuns la 64 de miliarde de lei.

