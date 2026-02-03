Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul aurului, 3 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 38,34 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 3 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 13:20
Preţul aurului este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul aurului este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 38,34 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 683,2483 lei, gramul de aur apropiindu-se, din nou, de pragul psihologic de 700 de lei.

Cursul valutar de marţi arată că leul românesc a pierdut mai mult de doi bani şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,3215 lei româneşti, a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 5,9031 lei româneşti, şi a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5510 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0950 lei româneşti.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pret aur 3 februarie pret gram aur 3 februarie curs valutar 3 februarie
Înapoi la Homepage
Mesajul lui Mircea Lucescu, din spital, după informaţiile îngrijorătoare apărute
Mesajul lui Mircea Lucescu, din spital, după informaţiile îngrijorătoare apărute
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Un scenariu „bolnav”: fără Mircea Lucescu la barajul decisiv România-Turcia! Ce le-a transmis selecționerul apropiaţilor şi numele celui care ar putea să-l înlocuiască. Exclusiv
Un scenariu „bolnav”: fără Mircea Lucescu la barajul decisiv România-Turcia! Ce le-a transmis selecționerul apropiaţilor şi numele celui care ar putea să-l înlocuiască. Exclusiv
Răsturnare de situație în cazul magnatului care i-ar fi oferit milioane unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Ce spune femeia
Răsturnare de situație în cazul magnatului care i-ar fi oferit milioane unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Ce spune femeia
Informații de ultimă oră despre Mircea Lucescu! Selecționerul României ar fi în stare foarte gravă
Informații de ultimă oră despre Mircea Lucescu! Selecționerul României ar fi în stare foarte gravă
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială?
Observator » Ştiri economice » Preţul aurului, 3 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 38,34 lei