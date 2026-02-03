Preţul aurului, 3 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 38,34 lei
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 3 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.
Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 38,34 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 683,2483 lei, gramul de aur apropiindu-se, din nou, de pragul psihologic de 700 de lei.
Cursul valutar de marţi arată că leul românesc a pierdut mai mult de doi bani şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,3215 lei româneşti, a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 5,9031 lei româneşti, şi a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5510 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0950 lei româneşti.
