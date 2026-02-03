Preţul aurului, 3 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 38,34 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 3 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul aurului este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 38,34 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 683,2483 lei, gramul de aur apropiindu-se, din nou, de pragul psihologic de 700 de lei.

Cursul valutar de marţi arată că leul românesc a pierdut mai mult de doi bani şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,3215 lei româneşti, a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 5,9031 lei româneşti, şi a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5510 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0950 lei româneşti.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰