INS: Semne de creștere economică în mai multe sectoare. Managerii prevăd însă scumpiri accentuate

Pentru perioada mai - iulie 2026, managerii din industrie, construcții, comerț și servicii se așteaptă, în general, la o evoluție ușor pozitivă a activității economice, potrivit INS. Construcțiile și industria ar putea înregistra creșteri moderate, în timp ce comerțul și serviciile merg pe o zonă de stabilitate. În schimb, toate sectoarele semnalează scumpiri în următoarele luni, mai ales în construcții și retail, unde prețurile ar putea crește mai puternic.

de Nicu Tatu

la 28.05.2026 , 13:31
Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), managerii din sectoarele de construcții și industria prelucrătoare estimează pentru perioada mai - iulie 2026 creștere moderată a activității economice. În acelaşi timp, cei din sectorul de comerțul cu amănuntul estimează creștere moderată a numărului de salariați în următoarele trei luni, iar managerii din sectoarele de comerț cu amănuntul și construcții preconizează creștere accentuată a prețurilor.

Industria prelucrătoare

Rezultatele anchetei indică pentru perioada mai - iulie o creștere moderată a volumului producției, reflectată printr-un sold conjunctural de +6%.

În ceea ce privește numărul de salariați, se estimeazӑ relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -5%.

Prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, tendință  indicată printr-un sold conjunctural de +35%.

Construcţii

Potrivit estimărilor din luna mai, se prognozează tendință de creștere moderată a volumului producției din sectorul construcții (sold conjunctural +15%).

Se preconizează relativă stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural +3 %).

Se așteaptӑ ca prețurile lucrărilor de construcții să înregistreze dinamică accentuată reflectată printr-un sold conjunctural de +50%.

Comerţ cu amănuntul

Managerii din sectorul comerț cu amănuntul estimează o relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind 0%. 

În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează tendință de creștere moderată a numărului de salariați (sold conjunctural +6%).

Majorӑri de preţuri sunt estimate de 57% dintre respondenți, iar scăderi de doar 5%, soldul conjunctural de +51% indicând creștere accentuată.

Servicii

Managerii din acest sector de activitate estimează relativă stabilitate a cererii de servicii, soldul conjunctural fiind de -1%.

Pe baza datelor, se estimează relativă stabilitate a numărului de salariați în perioada mai-iulie (sold conjunctural -3%).

Se anticipeazӑ cӑ prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +29%. 

