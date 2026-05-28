INS: Semne de creștere economică în mai multe sectoare. Managerii prevăd însă scumpiri accentuate

Pentru perioada mai - iulie 2026, managerii din industrie, construcții, comerț și servicii se așteaptă, în general, la o evoluție ușor pozitivă a activității economice, potrivit INS. Construcțiile și industria ar putea înregistra creșteri moderate, în timp ce comerțul și serviciile merg pe o zonă de stabilitate. În schimb, toate sectoarele semnalează scumpiri în următoarele luni, mai ales în construcții și retail, unde prețurile ar putea crește mai puternic.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), managerii din sectoarele de construcții și industria prelucrătoare estimează pentru perioada mai - iulie 2026 creștere moderată a activității economice. În acelaşi timp, cei din sectorul de comerțul cu amănuntul estimează creștere moderată a numărului de salariați în următoarele trei luni, iar managerii din sectoarele de comerț cu amănuntul și construcții preconizează creștere accentuată a prețurilor.

Industria prelucrătoare

Rezultatele anchetei indică pentru perioada mai - iulie o creștere moderată a volumului producției, reflectată printr-un sold conjunctural de +6%.

În ceea ce privește numărul de salariați, se estimeazӑ relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -5%.

Prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, tendință indicată printr-un sold conjunctural de +35%.

Construcţii

Potrivit estimărilor din luna mai, se prognozează tendință de creștere moderată a volumului producției din sectorul construcții (sold conjunctural +15%).

Se preconizează relativă stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural +3 %).

Se așteaptӑ ca prețurile lucrărilor de construcții să înregistreze dinamică accentuată reflectată printr-un sold conjunctural de +50%.

Comerţ cu amănuntul

Managerii din sectorul comerț cu amănuntul estimează o relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind 0%.

În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează tendință de creștere moderată a numărului de salariați (sold conjunctural +6%).

Majorӑri de preţuri sunt estimate de 57% dintre respondenți, iar scăderi de doar 5%, soldul conjunctural de +51% indicând creștere accentuată.

Servicii

Managerii din acest sector de activitate estimează relativă stabilitate a cererii de servicii, soldul conjunctural fiind de -1%.

Pe baza datelor, se estimează relativă stabilitate a numărului de salariați în perioada mai-iulie (sold conjunctural -3%).

Se anticipeazӑ cӑ prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +29%.

