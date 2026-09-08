Un "pui" de papagal de 2 kg a fugit de acasă, dar pompierii l-au salvat la timp. Un exemplar costă 2.000 €

O misiune mai puţin obişnuită pentru pompierii din Tulcea. Salvatorii au fost chemaţi prin 112 după ce un papagal exotic a zburat din apartamentul în care era ţinut şi s-a refugiat într-un copac. Pasărea, aflată încă la vârsta de pui, are dimensiuni impresionante, iar un exemplar din aceeaşi specie poate costa cel puţin 2.000 de euro.

Proprietarul păsării exotice a cerut ajutorul pompierilor la numărul unic de urgenţă 112 şi le-a spus acestora că puiul de papagal, de aproximativ 80 de centimetri, cu o greutate de circa două kilograme, stătea într-un copac din faţa apartamentului

"Ca orice solicitare, pompierii tulceni au luat în serios urgenţa cetăţeanului. Orice animal de companie, indiferent de specie şi rasă este considerat, pentru cineva, un membru al familiei aşa că în timpi operativi de la primirea apelului, pompierii din cadrul Detaşamentului Tulcea au ajuns la locul solicitării cu o autoscară şi după câteva insistenţe şi manevre delicate, au reuşit să recupereze frumoasa înaripată. Era vorba de un papagal exotic care, pui fiind, avea dimensiuni impresionante", au precizat reprezentanţii ISU "Delta" Tulcea.

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Un exemplar din specia de papagal salvat de pompierii tulceni poate costa cel puţin 2.000 de euro, potrivit mai multor anunţuri pe OLX.