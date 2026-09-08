Abia reveniţi din Statele Unite, Prinţul Harry şi Meghan au parte de o primire rece în regatul Unit. Cei doi au fost anunţaţi public de Regele Charles că vor rămâne membri fără atribuţii. Asta înseamnă că nu vor reprezenta Coroana britanică la evenimente şi nici nu vor beneficia de fonduri publice. Scrisoarea monarhului i-a luat prin surprindere pe ducii de Sussex.

Harry şi Meghan au primit decizia Regelui printr-o scrisoare care a fost trimisă şi celor mai înalţi oficiali ai ţării. În document, Palatul Buckingham a transmis că nu există nicio schimbare în statutul lor după revenirea în ţară.

Titlurile lor de Alteţe Regale rămân suspendate şi nu vor fi folosite. În concluzie, poziţia lor este asemenea altor cetăţeni privaţi care au interese comerciale și caritabile.

Ce a publicat regele Charles

"Titlurile lor de Alteţe Regale rămân suspendate şi nu vor fi folosite. Sunt precum oricare alţi cetăţeni privaţi", a precizat regele Charles. Momentul publicării scrisorii a fost ales cu atenţie. În perioada următoare, membrii familiei regale se întorc la îndatoririle publice după vacanţa de vară. Vor fi văzuţi în public şi vor participa la evenimente, iar Charles a dorit ca publicul să ştie cine reprezintă oficial monarhia.

Articolul continuă după reclamă

"Au circulat zvonuri potrivit cărora nu doar că Harry își va relua activitatea caritabilă, ceea ce ne așteptam odată cu Invictus Games și World Child Awards, dar și că Meghan va continua o parte din activitatea ei caritabilă. Și începea să apară o senzaţie de deja vu: s-au întors și sunt membri activi, cvasi-regali. Iar Palatul a spus clar că nu va accepta acest lucru", explică Jennie Bond jurnalistă, specializată pe casa regală.

Harry şi Meghan au fost surprinşi de scrisoare

Deşi au renunţat la îndatoririle regale în 2020 pentru a deveni independenţi, Harry şi Meghan s-au declarat surprinși de scrisoarea Regelui pentru că nu au fost anunțați înainte

"Am fost puțin surprinși că nu am fost anunțați despre asta dinainte"

Oficialii britanici trebuie să decidă dacă Harry, Meghan şi cei doi copii ai lor pot primi protecţia poliţiei britanice.

Viza Prinţului din Statele Unite ar putea fi revocată

Ieri, Harry a avut şi prima apariţie publică de la întoarcere. A fost fotografiat la studiourile de film Tower Bridge, unde lucrează la un proiect despre care nu se știe deocamdată nimic. Tabloidele britanice sugerează însă că revenirea în Regat a fost provocată nu de oportunităţile de muncă, ci de faptul că Statele Unite analizează viza Prinţului, care ar putea să fie revocată.

În acest timp, William şi Kate își văd de îndatoririle regale. L-au condus pe Prinţul George la prima lui zi de şcoală la colegiul Eton.

"Bine ai venit, succes! Să te simţi bine!"

Apoi, viitorul rege a fost fotografiat în uniforma instituţiei fondată de Regele Henric al VI-lea în 1440 şi care percepe taxe de aproape 75.000 de euro anual. De-a lungul timpului, acolo au mai învăţat prinţii William şi Harry, precum şi premierii David Cameron şi Boris Johnson.