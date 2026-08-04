Preţurile producţiei industriale, pe total (piaţa internă şi piaţa externă), au crescut cu 12,7%, în luna iunie a acestui an, comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor publicate, marţi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

INS: Prețurile din industrie au crescut cu 12,7%. Energia electrică şi termică, cele mai mari scumpiri - Shutterstock

Pe marile grupe industriale, cea mai importantă creştere de preţuri a fost înregistrată în industria energetică, respectiv de 24,47% în iunie 2026 vs iunie 2025, în timp ce în industria bunurilor intermediare s-a consemnat un salt de 10,17%, în industria bunurilor de capital - de 6,38%, în industria bunurilor de uz curent - de 5,27%, iar în industria bunurilor de folosinţă îndelungată - de 2,87%, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, indicele preţurilor producţiei industriale, în funcţie de secţiuni şi diviziuni, arată creşteri de 23,32% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, în luna iunie a acestui an faţă de intervalul similar din 2025, precum şi de 14,20% în distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, apoi de de 9,09% în industria prelucrătoare şi de 8,25% în industria extractivă.

Raportat la luna precedentă, în iunie, anul curent, preţurile producţiei industriale, cumulat pe piaţa internă şi externă, s-au majorat cu 0,8%.