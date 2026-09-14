Investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 100,5 miliarde lei în semestrul I 2026, în creştere, în termeni reali, cu 11,9%, comparativ cu semestrul I 2025, conform unui comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS).

Investiţiile nete în economia naţională au depăşit 100 miliarde lei în semestrul I din 2026. Creştere de 12% - Shutterstock

În trimestrul II 2026, comparativ cu trimestrul II 2025, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut, în termeni reali, cu 17,8%, ca urmare a creşterii înregistrate la elementele de structură: lucrări de construcţii noi cu 21,5% şi la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 18,1%. La elementul de structură alte cheltuieli de investiţii s-a înregistrat o scădere cu 6,9%, scrie Agerpres.

Potrivit INS, în semestrul I 2026, comparativ cu semestrul I 2025, investiţiile nete realizate în economia naţională s-au majorat, în termeni reali, cu 11,9%, ca urmare a creşterii înregistrate la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 18,5% şi la lucrări de construcţii noi cu 16,9%. La elementul de structură alte cheltuieli de investiţii s-a înregistrat o scădere cu 25,4%.

INS menţionează că investiţiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente şi a terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi sau de la populaţie (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc).