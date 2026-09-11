Vești proaste pentru românii cu credite în euro! Vor plăti mai mult în fiecare lună, după ce Banca Centrală Europeană a mărit dobânda de referinţă cu încă un sfert de procent. În plus, euro este şi el aproape de maximumul istoric. Pentru cei care abia acum caută un credit, alegerea nu e deloc simplă. Împrumutul în euro vine cu dobânzi mai mici, dar cu riscuri în plus.

Când vine vorba de un credit nou, unii români ar merge pe varianta mai sigură, în lei. Alții se uită la euro, pentru că dobânzile sunt mai mici. Euro este foarte aproape de maximul istoric de 5 lei și 27 de bani. Pentru cei cu salariul în lei și creditul în euro, asta înseamnă bani în plus la rată. Cu cât euro este mai scump, cu atât mai mulți lei trebuie să scoată din buzunar în fiecare lună. Diferența se simte imediat. La o rată de 500 de euro, dacă cursul de schimb al monedei europene creşte cu doar 10 bani, ajungem să plătim cu 50 de lei în plus în fiecare lună. Într-un an se strâng 600 de lei în plus, chiar dacă rata rămâne neschimbată.

Banca Centrală Europeană a crescut dobânda de referinţă la 2,5%

"Creşterea cursului este un risc mai serios în perioada actuală. Recomand întotdeauna să legăm valuta creditului de valuta în care încasăm veniturile", a declarat Adrian Asoltanie, consultant economic. Dobânda mai mică poate fi tentantă, dar avantajul de moment poate fi uşor anulat de scumpirea euro. "Întotdeauna trebuie avut în vedere ca valuta creditului să fie aceeaşi cu care persoana respectivă îşi încasează veniturile. E uneori tentant să te duci după euro pentru că are dobânzi mai mici, dar la fel de bine se poate transforma într-o capcană foarte periculoasă. Aş lua în considerare mutarea în lei, absolut", a declarat Adrian Asoltanie, consultant economic. "Trebuie să ştim ce facem când alegem un credit în euro vs lei. Pe ce perioadă ne uităm, cum aşteptăm să fie inflaţia, cum ne aşteptăm să fie deprecierea", a declarat Adrian Codîrlaşu, analist financiar.

Articolul continuă după reclamă

Banca Centrală Europeană a crescut dobânda de referinţă la 2,5%. În timp, creşterea de un sfert de procent va ajunge în ratele celor care au optat pentru dobânda variabilă. ​"Cred că sunt şanse ca Banca Europeană Centrală să continue acest ciclu de creştere a ratelor de dobândă. La nivel global vedem o majorare a ratelor de dobândă şi vedem dobânzile crescând peste tot", a declarat Adrian Codîrlaşu, analist financiar. După valul de credite în euro din anii 2010, astăzi, 90% din împrumuturile românilor sunt in lei.