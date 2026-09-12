Un gigant american oferă prime de până la 68 de salarii de frica grevelor. Unii angajaţi iau peste 100.000 $

Gigantul american Micron a anunțat recompense consistente pentru angajații săi din Taiwan, într-un moment în care relația cu sindicatele este tot mai tensionată. Bonusurile pot ajunge la echivalentul a 68 de salarii lunare, în timp ce sindicaliştii cer modificarea sistemului de recompensare și amenință cu declanșarea unei greve. Producătorul american de cipuri are aproximativ 15.000 de salariați în Taiwan, una dintre principalele sale baze de producție.

Compania susține că primele acordate pentru anul fiscal 2026 sunt cele mai mari din istoria sa. La nivel global, peste 60.000 de angajați Micron urmează să beneficieze de aceste plăți, după un an pe care compania îl descrie drept unul excepțional.

În Taiwan, pachetele oferite angajaților sunt echivalente cu 35 până la 68 de salarii lunare. Valoarea minimă a compensației în numerar ajunge la 1,7 milioane de dolari taiwanezi, aproximativ 53.800 de dolari americani.

Sindicatele cer o parte mai mare din profit

Anunțul vine în plină dispută între conducerea Micron și sindicatele din Taiwan, care reprezintă aproximativ două treimi dintre angajații companiei de pe insulă.

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Reprezentanții salariaților au transmis anterior că există un sprijin important pentru declanșarea unei greve, iar negocierile purtate până acum cu managementul nu au dus la un acord.

Sindicatul din Taoyuan cere schimbarea sistemului prin care sunt calculate recompensele și solicită ca 15% din profitul operațional al companiei să fie direcționat către bonusurile angajaților.

Reprezentanții sindicali au avertizat că, dacă Micron nu va răspunde favorabil acestor solicitări, pregătirile pentru grevă vor continua.

Bonus de peste 31.000 de dolari pentru o parte dintre angajați

Pachetul anunțat de companie include și un bonus suplimentar de un milion de dolari taiwanezi, echivalentul a aproximativ 31.600 de dolari americani. De această sumă vor beneficia angajații din Taiwan care s-au alăturat companiei înainte de 29 august 2025.

Pentru inginerii aflați la început de carieră, valoarea totală medie a recompenselor ajunge la 3,4 milioane de dolari taiwanezi, adică aproximativ 107.000 de dolari americani. Din această sumă, în jur de 2,9 milioane de dolari taiwanezi reprezintă bani acordați direct, iar restul recompensei este format din acțiuni.

Micron a precizat că fiecare angajat va primi, de asemenea, un pachet anual de acțiuni, scrie Reuters.

Taiwan este una dintre principalele baze de producție ale Micron

Compania americană are aproximativ 15.000 de angajați în Taiwan și consideră insula unul dintre cele mai importante centre ale sale de producție. Micron susține că a investit până acum peste 1.600 de miliarde de dolari taiwanezi în operațiunile sale locale.

Disputa cu sindicatele apare într-un moment în care marile companii asiatice din industria semiconductorilor se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea angajaților pentru o distribuire mai generoasă a profiturilor.

Micron vrea să evite un conflict similar celui de la Samsung

Situația din Taiwan amintește de tensiunile apărute în luna mai la Samsung Electronics, unde zeci de mii de angajați se pregăteau pentru o grevă de 18 zile. Protestul, la care ar fi putut participa până la 48.000 de membri de sindicat, a fost anulat în ultimul moment, după ce conducerea companiei și reprezentanții angajaților au ajuns la un acord.

În urma negocierilor, Samsung a acceptat crearea unui fond special pentru bonusuri, echivalent cu 10,5% din profitul operațional al diviziei de cipuri, în funcție de atingerea unor obiective de profitabilitate.