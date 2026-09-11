Pensiile, la fel ca salariile din România, nu mai ţin pasul cu inflaţia. Pensia medie nu a mai crescut faţă de primul trimestru din an, iar decalajele dintre judeţe sunt uriaşe: cea din București este cu aproximativ 61% mai mare decât cea din Botoșani, de pildă.

Pensia medie în România a ajuns la 2.942 de lei și a crescut de la începutul acestui an cu doar 0,3%. Practic, un pensionar primește în plus pe lună doar 8 lei. Asta pentru că, în momentul de față, majorarea pensiilor este înghețată. Și numărul pensionarilor a scăzut și a ajuns la 4.913.000 de persoane.

Dacă tot vorbeam despre inflație, astăzi, să știți că și pensionarii, sau mai ales pensionarii, resimt această presiune, pentru că puterea lor de cumpărare a scăzut față de începutul acestui an.

Și pentru că vorbeam despre pensia medie, să nu vă gândiți că toată lumea primește 2.900 de lei. Decalajele sunt foarte mari de la un județ la altul. Spre exemplu, dacă facem o comparație între București și Botoșani, diferența pe care o primește un pensionar ajunge la 1.350 de lei.

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Diferenţele pe judeţe

2.229 lei - Botoșani

2.274 lei - Vrancea

2.285 lei - Vaslui

3.498 lei - Hunedoara

3.331 lei - Brașov

3.579 lei - București

Cât despre raportul dintre pensionari și salariați, la nivel național este de 8 la 10. Însă, în București, practic, 10 salariați susțin 4 pensionari, în Teleorman, 15, iar în Vaslui, 14.

Așadar, cu toate aceste date pe masă, rămâne o singură întrebare: cât de sustenabil este, în momentul de față, sistemul public de pensii și în ce măsură cei care contribuie pentru pensie vor ține ritmul cu numărul pensionarilor?