Tot mai mulţi americani vin să investească în România. Sunt atraşi de forţa de muncă calificată, dar îi alungă birocraţia, a explicat pentru Observator, vicepreşedinta Camerei de Comerţ Americane în România, Daniela Nemoianu. Reprezentanta AmCham România a mai transmis că ar trebui să facem mai multe pentru a ne promova investiţiile şi companiile.

SUA, locul patru în topul investitorilor direcți în România

Observator: Care este volumul investițiilor americane în România și în ce domenii, în special. Care sunt domeniile favorite ale investitorilor americani?

Daniela Nemoianu: Eu vreau să subliniez evoluția pozitivă din ultumii ani, în special după pandemie. Faptul că, în 2023, de exemplu, conform ultimelor statistici publicate de BNR, avem o creștere de 10% pe investițiile americane, ceea ce duce automat Statele Unite pe locul al patrulea din topul investitorilor direcți în România, dar este în continuare cel mai investitor din afara Uniunii Europene, cu volume în creștere.

Dacă mă întrebați acum direct care este potențialul, absolut extraordinar, fiindcă ar trebui ca aceste cifre să se dubleze în următorii șapte, maxim 10 ani. Să ajungem să depășim ceea ce vedem, de exemplu, ca nivel de investiții în Ungaria sau Polonia datorită rolului strategic pe care România și l-a asumat și care va fi în continuare foarte important, nu numai în zona limitrofă a Ucrainei, dar și ce înseamnă partea de Balcani și chiar Caucazul îndepărtat, adică conturul Mării Negre.

Peste 900 de companii americane în România

Observator: Câte companii cu capital american avem în România?

Daniela Nemoianu: Sunt foarte multe, sunt foarte multe. Pot să vă spun, Camera Americană de Comerț este un mix de companii, nu numai americane. Noi avem 570 de membri, dar companii americane în România sunt peste 900. Cele mai multe în domeniul IT&C, în apărare, în sănătate, dar și în zone comerciale sau de producție, automotive. Nu avem Fordul la Craiova? Iar volumele comerciale și de investiții sunt în creștere, ceea ce este foarte bine. Ce ne dorim noi, ca asociație de business, este să încurajăm foarte mult și fluxul celălalt al fluxului de investiții, adică al companiilor românești, care deja au ajuns la un prag de maturitate, spre piața Statelor Unite.

Și în ultimii trei ani am organizat un forum economic bilateral foarte important la Washington, care a avut foarte mare deschidere și din partea autorităților americane, dar au fost prezente și autoritățile noastre, inclusiv cele două ambasade. Sperăm să crească acest volum fiindcă, până la urmă, piața americană este testul suprem de performanță și de competitivitate. Avem deja acolo exemple de succes dintre firmele românești. Aș mai menționa aici un exemplu pe care îl putem lua de acolo, apropo de cum își promovează o țară investițiile și, până la urmă, propriul potențial.

În Statele Unite se organizează în fiecare an un forum global care se numește "Select USA" și unde fiecare stat american își promovează propriile atuuri, ca să spun așa. Și nu văd de ce nu, păstrând proporțiile la o scară, nu văd de ce nu am organiza și chiar aș vrea să lansez această idee, această propunere către autoritățile noastre de a avea un astfel de forum de investiții în România o dată pe an, adresat investitorilor europeni și non-europeni și unde să avem regiunile din România care sunt pregătite, care pot să aibă o anumită viziune de dezvoltare și care să aibă aceste discuții oficiale cu parteneri din străinătate, să-și prezinte, până la urmă, planurile locale. Sper să se întâmple un astfel de proiect. Noi îl promovăm foarte, foarte puternic.

Companii românești, pe piața din SUA

Observator: Avem și cifre, cam câte companii românești au ajuns pe piața americană? Toată lumea știe UiPath. Dar așa, avem... sau sunt pași timizi încă?

Daniela Nemoianu: Cred că suntem încă la început. Volumul este în creștere. Sunt servicii foarte, foarte diverse. N-am un număr să vă dau, dar sunt volume în creștere. Dar când parteneriatul strategic dintre Statele Unite și România era în trecut axat poate mai mult pe partea de apărare și ce înseamnă cooperare în domeniul academic și așa mai departe, în ultimii trei-cinci ani, componenta economică a devenit foarte, foarte importantă și avem speranțe să conteze foarte mult și calibrul firmelor românești care se dezvoltă între timp.

Ca să poți să fii competitiv pe o astfel de piață, cred că este important și care este calitatea mediului de afaceri din România și cum anume întreaga economie românească este bine structurată și consolidată, ceea ce înseamnă că avem de rezolvat întâi niște teme acasă, să ieșim din blocajul actual, unde suntem cu un grad îndatorare atât de ridicat și cu un dublu deficit bugetar și abia apoi să înțelegem care sunt planurile. (...) Planurile sunt că, oricare ar fi formula administrației americane, interesul și parteneriatul cu România rămân la nivel foarte, foarte înalt, în creștere.

Și atunci, mă aștept ca parteneriatul strategic cu Statele Unite să continue să se dezvolte, să se aprofundeze și, mai ales, să fie mult mai mult ancorat, nu numai în ceea ce înseamnă România în sine, dar și în întreaga regiune. Și atunci depinde de noi cum ne poziționăm, cum să înțelegem să capitalizăm pe această relație și care este contribuția noastră cât mai credibilă, articulată și mai ales cât de repede putem să facem acei pași de aliniere cu toate tendințele în dezvoltare, tot ce înseamnă tehnologizare.

Sunt multe lucruri care sunt în lucru în mintea noastră, deocamdată, dar vor avea nevoie și de programe de operaționalizare. Și atunci, indiferent de formula de administrație din Statele Unite, cred că vom avea acolo un partener de încredere, un partener puternic și, în toate structura euro-atlantică, va fi important, mai degrabă, cum ne poziționăm noi, astfel încât să putem să avem impactul dorit.

Problemele investitorilor americani în România

Observator: Pentru că tot ați vorbit de asta, aș vrea să vă întreb ce feedback aveți de la investitorii americani, ce le place și ce îi atrage să investească în România și ce probleme întâmpină și vin să vă spună ce soluții văd ei, cu ce ar putea să-i ajute statul român mai mult.

Daniela Nemoianu: Cred că preocupările sunt comune, indiferent de originea investitorilor, fie că e vorba de capital românesc sau e vorba de capital american sau european. Până la urmă, orice investitor se așteaptă la predictibilitate și stabilitate. Și de apreciat în România este în continuare calitatea capitalului uman, care este, zic eu, remarcabilă. Nu vrem să pierdem acest avantaj competitiv și atunci contează cum gândim, de exemplu, sistemul de educație mai departe. Și aici avem o temă pentru altă discuție. Iarăși, de apreciat sunt resursele care sunt la dispoziție, inclusiv resurse regenerabile, accesul la tot ce înseamnă partea de infrastructură, care a început să se dezvolte. Bineînțeles, durerile vechi cu birocrația și ce înseamnă impredictibilitatea și schimbările dese din regimul fiscal, care, pentru orice investitor, pot deveni o provocare.

Nu numai România are în față aceste provocări, întreaga Europă a suferit la capitolul competitivitate. Avem acum acest nou program, care cel puțin la nivel declarativ se dorește foarte ambițios din partea Comisiei Europene și a autorităților de la Bruxelles. Rămâne de văzut cum va fi el implementat, astfel încât să nu rămânem așa, doar o destinație culturală sau istorică. Vom vedea. România este parte din aceste angrenaje, nu putem să ne privim în izolare. Pe de altă parte, este foarte important să avem o viziune foarte clară, unde ne dorim să fie țara peste, nu știu, 25 de ani.

Unde vom fi la momentul 2050, ca să știm care sunt acei primi pași pe care ar trebui să-i facem acum. Suntem în perioada electorală, sperăm că este un context pentru dezbateri de substanță, nu numai așa o agitație și un tumult pe teme mai puțin relevante. Este un moment bun de calibrare a unei viziuni pe termen măcar mediu, dacă nu, ideal, și lung.

Observator: O sinteză ar fi că sunt atrași de angajații români, care probabil încă fac față provocărilor, chiar și cele venite de la investitorii american și fug din cauza birocrației, în continuare.

Daniela Nemoianu: Categoric, categoric.

Observator: Cât de importantă ar fi introducerea României în programul Visa Waiver?

Daniela Nemoianu: E adevărat, ar fi un semnal extrem de important. Noi suntem optimiști că se va materializa, odată ce se vor finaliza și alegerile pentru administrație în Statele Unite. Au fost eforturi foarte mari care s-au făcut aici, local, pentru a îndeplini criteriile de acceptare, și anume să scădem sub pragul de 3% de vize respinse. Eu cred că, tehnic, suntem absolut în conformitate. Este important ca mesaj la fel cum, la o scară mult mai mare și mai complexă, este importantă pregătirea și toate transformările, toate reformele structurale care trebuie făcute pentru aderarea la OECD.

Orice astfel de demersuri sunt binevenite fiindcă au impact în ce înseamnă efortul de a fi conform cu standarde de bună practică, de a importa sau a aplica anumite reguli de bună practică și așa mai departe. Deci toate aceste transformări nu pot fi decât benefice, e bine să le punem într-un context, fiindcă ele nu sunt un scop în sine, ele sunt niște instrumente, până la urmă, și atunci cred că da, Visa Waiver va avea un efect pozitiv pentru noi toți. Noi abia așteptăm să sărbătorim momentul.

