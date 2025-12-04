Democraţii din Congresul Statelor Unite au făcut publice peste 150 de imagini noi şi videoclipuri de pe una dintre insulele miliardarului Jeffrey Epstein, unde acesta şi-ar a fi abuzat sexual victimele.

Congresmenii declară într-un comunicat că au primit aceste documente în urma unei cereri adresate în 18 noiembrie serviciilor judiciare ale Insulelor Virgine americane, teritoriu al SUA în Caraibe, unde Jeffrey Epstein deţinea două insule. Una dintre ele - Little St.James - era utilizată ca una dintre principalele sale reşedinţe şi era locul, potrivit acuzării, unde el ar fi agresat sexual mai multe femei şi fete minore, scrie Agerpres.

Finanţistul fusese găsit mort în 2019 în celula sa, în urma unui suicid, potrivit autorităţilor, înainte de începerea procesului său pentru crime sexuale.

Încăperi cu decoruri bizare, despinse din filmele de groază

În materialele de-a dreptul tulburătoare se pot vedea încăperi cu decoruri bizare. Pe un perete al unei camere similare unui cabinet stomatologic atârnă mai multe măşti, iar pe o tablă sunt scrise cuvintele "putere" şi "înşelăciune".

"Aceste noi imagini oferă un tablou tulburător al lumii lui Jeffrey Epstein şi al insulei sale", declară într-un comunicat alesul democrat Robert Garcia, membru al Comisiei de supraveghere din Camera Reprezentanţilor, care anchetează de mai multe luni dosarul şi posibile deficienţe ale autorităţilor.

Într-o altă imagine poate fi văzut un telefon fix la care este ataşată o listă de contacte. O altă fotografie îi arată pe Epstein şi asociata sa, la o întâlnire cu Papa Ioan Paul al II-lea.

Au fost publicate videoclipuri inclusiv din exteriorul aşa numitei "Insulei secrete a Orgiilor", unde Prinţul Andrew ar fi agresat-o sexual pe Virginia Giuffre.

Adiministraţia Trump, sub presiune să publice dosarele Epstein

Publicarea acestor noi imagini intervine într-un moment în care administraţia Trump se află sub presiune pentru a publica toate documentele aflate în posesia despre Jeffrey Epstein, în urma adoptării de către Congres la jumătatea lunii noiembrie a unei legi în acest sens.

Ministerul Justiţiei are termen până la 19 decembrie pentru a face aceasta, iar trei congresmeni democraţi şi doi republicani i-au scris miercuri ministrului Pam Bondi pentru a-i cere o întâlnire cu scopul de a discuta despre "obstacolele de procedură care s-ar putea interfera" cu publicarea documentelor. Un mijloc de a exercita presiune publică asupra ministrului pentru a se asigura că data limită va fi respectată.

După ce a promis în timpul campaniei sale din 2024 dezvăluiri zguduitoare, Donald Trump cere susţinătorilor săi de mai multe luni să întoarcă pagina, calificând dosarul drept "farsă" amplificată de opoziţia democrată.

