Accident grav seara trecută în Sectorul 1 al Capitalei, unde un copil de 14 ani a fost lovit pe trecerea de pietoni. Adolescentul traversa strada în momentul în tragediei. A ajuns în stare critică la spital, dar acum e în stabil. Zona în care s-a produs nenorocirea este cunoscută pentru numărul ridicat de accidente.

Totul s-a petrecut în jurul orei 20:30, pe Șoseaua București-Târgovişte.

"Minor, pe trecerea de pietoni. A dat peste el, era un băiat care i-a acordat primul ajutor. Speram să fie bine copilul, e vecin cu noi aici", spune un martor.

Accidentul a avut loc pe aceasta trecere de pietoni nesemaforizată, şoferul circula cu viteză, nu a apucat să-l vadă pe copil şi l-a lovit în plin. Martorii au fost cei care i-au acordat primul ajutor iar mai apoi copilul a fost stabilizat de un echipaj SMURD.

În stare gravă la spital

La volanul autoturismului se afla un bărbat de 46 de ani. Impactul a fost extrem de violent, iar băiatul de 14 ani a fost aruncat la aproape 30 de metri distanţă. Şoferul a susţinut, însă, în faţa polițiștilor că adolescentul nu era pe trecerea de pietoni în momentul accidentului.

"Mergeam regulamentar 35-40 km la ora şi deodată mi-a apărut în faţa. Nu l-am vazut, nu era pe trecere, va spun eu nu l-am vazut pe trecere. Am sunat imediat la salvare, am dat primul ajutor, am făcut tot ce a stat în puterea mea. Nu, nimic. Vin de la birou", a declarat şoferul implicat.

Bărbatul a fost testat cu aparatele etilotest si drugtest, iar rezultatele au fost negative. Oamenii sunt revoltați de lipsa de reacție a autorităților, în ciuda numeroaselor sesizări. Mai ales că, spun ei, în zona respectivă au loc foarte multe accidente.

"Să se găsească o soluţie. Orice ca să putem traversa în siguranţă". "Un copil de 14 ani nu trebuie să moară ca să se pună semafor". "Era să mă omoare pe mine şi pe copil pe trecerea de pietoni. Nu opresc maşinile. Ne omoară cu zile". "Nu există săptămână să nu se întâmple accident", spun locuitorii din zonă.

Copilul a fost transportat la Spitalul 'Grigore Alexandrescu' în stare critică. La evaluare, medicii au constatat un scor Glasgow de 8, ceea ce indică faptul că băiatul era în comă. Polițiștii continuă acum ancheta pentru a stabili exact cum s-a întâmplat tragedia. Dacă vă fi găsit vinovat, șoferul riscă până la 5 ani de închisoare.

