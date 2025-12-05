Antena Meniu Search
Video Premieră la vot: Şase secţii de votare pentru persoane nevăzătoare. Buletinul, în alfabetul Braille

Persoanele cu deficienţe de vedere vor putea vota duminică în şase secţii din Bucureşti, câte una în fiecare sector. 

de Redactia Observator

la 05.12.2025 , 08:44

Autoritatea Electorală Permanentă a lansat şablonul buletinului de vot în alfabetul Braille, dar şi ghidul complet care poate ajuta persoanele cu dizabiliăţi să-şi poată exercita dreptul la vot.

Măsura face parte din eforturile de accesibilizare a procesului electoral după ce statul a organizat doar două secții pentru cei cu deficiențe de vedere, din aproape 19.000 la alegerile prezidenţiale din luna mai.

sectii de votare nevazatori
Observator » Ştiri politice » Premieră la vot: Şase secţii de votare pentru persoane nevăzătoare. Buletinul, în alfabetul Braille