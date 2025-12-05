Persoanele cu deficienţe de vedere vor putea vota duminică în şase secţii din Bucureşti, câte una în fiecare sector.

Autoritatea Electorală Permanentă a lansat şablonul buletinului de vot în alfabetul Braille, dar şi ghidul complet care poate ajuta persoanele cu dizabiliăţi să-şi poată exercita dreptul la vot.

Măsura face parte din eforturile de accesibilizare a procesului electoral după ce statul a organizat doar două secții pentru cei cu deficiențe de vedere, din aproape 19.000 la alegerile prezidenţiale din luna mai.

