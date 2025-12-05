Video Premieră la vot: Şase secţii de votare pentru persoane nevăzătoare. Buletinul, în alfabetul Braille
Persoanele cu deficienţe de vedere vor putea vota duminică în şase secţii din Bucureşti, câte una în fiecare sector.
Autoritatea Electorală Permanentă a lansat şablonul buletinului de vot în alfabetul Braille, dar şi ghidul complet care poate ajuta persoanele cu dizabiliăţi să-şi poată exercita dreptul la vot.
Măsura face parte din eforturile de accesibilizare a procesului electoral după ce statul a organizat doar două secții pentru cei cu deficiențe de vedere, din aproape 19.000 la alegerile prezidenţiale din luna mai.
