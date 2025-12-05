Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 5 decembrie. Preţul la motorină a scăzut cu până la 6 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 5 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 05.12.2025 , 07:02
Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor la carburanţi cu până la şase bani pe litru, în special la motorină standard. Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,75 şi 7,91 lei.

De asemenea, preţul pentru un litru de motorină premium a scăzut cu cinci bani, iar preţul pentru un litru de benzină premium a scăzut cu patru bani. Asta înseamnă că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,17 şi 8,46 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,07 şi 8,37 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţurile la benzină standard şi la GPL au rămas nemodificate. Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,5 şi 7,65 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,7 şi 3,77 lei.

