Nu se mai fură doar cosmetice, bijuterii şi băuturi fine, din magazine dispar de la raft şi produse la care nu te-ai gândi: ciocolată, cașcaval, mezeluri, cafea dar și pastă de dinți. Aşa se face că în marile supermarketuri cele mai banale produse, chiar şi de până în 10 lei, au ajuns să fie protejate cu sistem anti-furt.

De la whisky și brânzeturi până la ciocolată și deodorante, tot mai multe produse de pe rafturile supermarketurilor poartă câte un dispozitiv antifurt, de parcă ar fi exponate rare dintr-un muzeu. Până și banala pastă de dinți este protejată. Motivul e că toate s-au scumpit atât de mult încât hoții le vânează cu orice preț. E ultima soluţie pentru că nimic nu stă în calea hoţilor nici măcar camerele.

Un tânăr a furat ciocolată, cafea şi cașcaval aproape zilnic, timp de o lună, din acelaşi magazin

Într-un magazin de 200 de metri pătrati sunt camere de supraveghere încă de la intrare. 20 de astfel de dispozitive sunt în întreaga unitate. Peste 5.000 de produse sunt astfel atent monitorizate inclusiv raionul de ciocolata. Este practic imposbil sa pleci cu un astfel de produs. Decât dacă îl achiţi la casă. Iar intrarea în magazin a devenit ca un punct de control. "Ușile sunt semi-antiglonț. Poate să oprească un glonț de 9 mm, asta este o investiție neașteptată, dar și binevenită pentru orice situație. Mai avem și asemenea oglinzi de pază umană care să vadă tot ce se întâmplă în magazin", a declarat Răzvan Oneiro, administrator magazin.

Unii clienţi ar putea crede că măsura este exagerată. Dar realitatea arată că e mai mult decât necesară. La Constanţa, un tânăr de 21 de ani a furat ciocolată, cafea şi cașcaval aproape zilnic, timp de o lună, din acelaşi magazin.

