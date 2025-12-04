Antena Meniu Search
Fermier din Galaţi, găsit împuşcat în cap cu un asomator. Fiica sa l-a descoperit într-o magazie

Un inginer agronom şi fermier a fost descoperit împuşcat în cap cu un asomator de fiica sa, într-o magazie din localitatea Piscu, judeţul Galaţi. Bărbatul de 57 de ani a fost transportat de urgenţă la spital, unde se află intubat.

de Redactia Observator

la 04.12.2025 , 11:39
Fermier din Galaţi, găsit împuşcat în cap cu un asomator. Fiica sa l-a descoperit într-o magazie Ambulanţă România - Profimedia

Fiica bărbatului a dat peste tatăl său, care avea o rană la nivelul capului. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Deocamdată, nimeni nu înţelege ce l-ar fi putut determina pe fermier să îşi pună capăt zilelor.

Ce spun poliţiştii

La data de 4 decembrie 2025, ora 07.00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către o femeie din localitatea Piscu, județul Galați, cu privire la faptul că și-a găsit tatăl cu o rană la nivelul capului, posibil provocată prin împușcare.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că sesizarea se confirmă. Bărbatul, de 57 de ani, a fost găsit de către fiica sa căzut într-o magazie a locuinței, prezentând o rană sângerândă la nivelul capului, lângă acesta aflându-se un dispozitiv de tip asomator.

Victima a fost preluată de un echipaj SMURD și transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care a avut loc evenimentul.

asomator impuscat galati
