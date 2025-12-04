Ratele şi chiriile înjumătăţesc veniturile românilor, lună de lună. O analiză recentă arată că cei care au credite ipotecare alocă şi 50% din salariu doar pentru acestă cheltuială. Chiar dacă BNR a limitat gradul de îndatorare la 40% din venituri în cazul împrumuturilor în lei, povara lunară este mare pe fondul dobânzilor mari. Analiştii avertizează: urmează un început de an greu, cu incertitudine şi inflaţie.

Tot mai mulţi români au ajuns să-şi dea jumătate din salariu pe rata pentru casă, potrivit unui studiu realizat de o platformă de creditare.

"Sunt clienţi care plătesc şi peste 50% din salariu. Gradul maxim de îndatorare este, într-adevăr, de 40%, însă în urma creşterii dobânzii variabile automat a crescut rata creditelor şi, automat, depăşim 40% din salariu", susţine Irina Ştefan, broker de credite.

"Dacă ne raportăm la salariul mediu din România, de puţin peste 5.300 de lei, o persoană poate lua un împrumut maxim de 380.000 de lei, echivalentul a 76.000 de euro. Punem la socoteală şi avansul de 15% pe care trebuie să-l aibă, astfel încât locuinţa pe care şi-o permite cu aceşti bani este de 89.500 de euro", a transmis reporterul Observator Greta Neagu.

Articolul continuă după reclamă

Asta înseamnă şi că rata lunară pentru acest apartament ajunge la 2.120 de lei. Adică 40% din salariul mediu pe ţară, la care ne-am raportat.

Cine vrea să îşi cumpere un apartament mai spaţios, de minimum 60 de metri pătraţi are nevoie de un salariu de cel puţin 8.200 de lei. În acest caz, pentru împrumutul de 510.000 de lei, echivalentul a 102.000 de euro, rata lunară ajunge la 3.000 de lei.

Majoritatea celor care vor un credit vin împreună cu un codebitor la bancă, spun cei din piaţă, tocmai pentru a putea obţine suma dorită. Cei care se simt copleşiţi de cheltuieli pot cere băncii la care au împrumutul să treacă la dobândă fixă printr-un simplu act adiţional, fără costuri suplimentare.

"Dobânzile fixe încep, în momentul de faţă, de la 4,9% şi ajung undeva la 7%. În timp ce dobânzile variabile, care sunt legate de IRCC şi Robor, depăşesc 8,5%", a precizat Irina Ştefan, broker de credite.

"Incertitudinea politică şi economică va continua. Asta înseamnă că dobânzile rămân acolo sus, pentru că inflaţia va rămâne mare. Urmează o primăvară complicată. Va creşte şi rata şomajului, va rămâne creşterea economică mică", susţine analistul economic Adrian Mitroi.

Şi chiriile rămân mari.

"Pentru cei care au luat un credit special ca să dea în chirie, veştile nu sunt neaparat favorabile. Nu mai e ca în trecut. Chiria nu mai acoperă rata, iar proprietarii trebuie să vină cu o mică diferenţă", avertizează Alexandru Adam, broker imobiliar.

Datele Băncii Naţionale arată că în primele zece luni ale anului românii s-au împrumutat de la bănci cu peste 200 de miliarde de lei, mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, dar asta pentru că mulţi au renunţat la achiziţiile cash, explică analiştii.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰