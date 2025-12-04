Din cauza inflaţiei, tot mai mulţi români cumpără produse la bucată sau la felie. Comercianții se adaptează și pun pe rafturi tot mai multe variante mini: brânzeturi, mezeluri sau dulciuri vândute la suta de grame ori în ambalaje mai mici, pentru bugete de criză.

În locul produselor întregi, pe rafturi au început să apară jumătăți, sferturi sau chiar varianta mini a alimentelor.

Brânza se vinde în bucăţele mai mici de 100 de grame, caşcavalul în astfel de cuburi tăiate iar prăjiturile la bucată. E modalitatea magazinelor de a se adapta în vremuri de inflaţie, atunci când puterea de cumpărare scade, iar preţurile sunt din ce în ce mai mari.

Schimbarea de strategie vine pe fondul unui comportament tot mai prudent al cumpărătorilor.

Oamenii iau mai puțin, urmăresc prețurile și trec de la produsele premium la variante medii sau ieftine.

Potrivit specialiștilor, această tendință ajută și la reducerea risipei alimentare. România rămâne campioană la acest capitol: fiecare român aruncă anual aproximativ 150 de kilograme de mâncare.

Mărcile proprii câștigă vizibil teren, în timp ce produsele bio și "sănătoase", mai scumpe, pierd din clienți. Produsele marca proprie au ajuns sa deţină peste 30% din cota de piaţă.

