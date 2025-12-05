Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 5 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 5 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 05.12.2025 , 07:09
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 5 decembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 5 decembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 92.044 dolari sau 79.047 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 93.591 dolari sau 80.387 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 90.872 dolari sau 78.086 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 5 decembrie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Comandă-record de 1 decembrie. Cât a plătit un bucureștean pentru mici și cartofi prăjiți de Ziua Națională
Comandă-record de 1 decembrie. Cât a plătit un bucureștean pentru mici și cartofi prăjiți de Ziua Națională
Ce șanse reale de calificare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în optimile Cupei României Betano. Toate calculele
Ce șanse reale de calificare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în optimile Cupei României Betano. Toate calculele
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi încuraja copiii spre o carieră în gaming?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 5 decembrie 2025