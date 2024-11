Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, ne bagă la dietă. Spune că e nevoie să strângem cureaua pentru că vin vremuri grele, dar asta nu ar trebui să fie un proces dureros, dacă vrem să reducem, în mod sănătos, deficitul bugetar. Veştile pe care ni le aduce pe final de an nu sunt prea bune: BNR aşteaptă ca viitorul Guvern să vină cu un pachet clar de taxe şi impozite. Până atunci, nu va tăia din dobânzi.

Cu un discurs presărat cu metafore, guvernatorul BNR spulberă speranţele a sute de mii de români: ratele nu vor scădea prea curând. Inflaţia este încă mare, iar perspectiva creşterii unor taxe, de la anul, ar pune gaz pe focul scumpirilor.

Isărescu, despre cum "strâng cureaua" românii

"Anumite măsuri fiscale care ar fi luate la începutul anului pot să ducă prețurile în sus. Cum ar fi să reducem dobânda acum, ca imediat prețurile să se ducă în sus? Orice corecție, orice ajustare, înseamnă pe undeva o strângere a curelei. Nu orice strângere a curelei este dureroasă. Se poate face o strângere a curelei și cu o dietă sănătoasă, și atunci și durerea este mai mică, și efectul este mai bun. Ţara trebuie să treacă printr-o anumită dietă", a declarat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

"Este greu pentru Banca Naţională a României să facă mişcări importante pe dobânda de politică monetară. O va pastra stabilă până vom avea claritate pe taxele care, foarte probabil, se vor majora în primul trimestru al anului viitor. Acum avem un deficit fiscal foarte mare, incertitudine fiscală, nu ştim ce taxe vor fi majorate", a explicat Iancu Guda, specialist economic Observator.

Banca Naţională se uită cu îngrijorare şi la creșterile salariale, de peste 15 la sută faţă de anul trecut. Majorările nu s-ar fi datorat faptului că am muncit mai mult și mai bine, dă de înţeles guvernatorul. "Suntem pentru creșteri salariale, dar dacă ele sunt decorelate semnificativ de creșterea productivității, diferenta se duce în inflație mai mare", a precizat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

A crescut puterea de cumpărare a românilor

Ne-au crescut salariile şi, odată cu ele, şi puterea de cumpărare, inclusiv pe datorie. În opt luni, valoarea creditelor de consum a fost de 110 miliarde de lei, o creștere de aproape 30% față de aceeași perioadă din 2023. Acest comportament ar putea accelera scumpirile, avertizează Banca Naţională.

"Creşterea puterii de cumpărare, avem defalcat în consumul populaţiei. Toate se duc în sus în mod voios. Alert, ca să folosesc un cuvant care e foarte tare", mai spune Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

"Nivelul de 4,6%, dacă ne comparăm cu regiunea, este unul dintre cele mai ridicate. Spre exemplu, Cehia are undeva la 2,6% inflaţie. Pentru Banca Naţională, obiectivul de inflaţie este încadrarea inflaţiei sub 3,5%. Reducerea cu un punct procentual de inflaţie durează mai mult de un an de zile", arată Lucian Anghel, economist-şef bancă.

Sfârşitul lui 2024 ar trebui să ne prindă cu o inflaţie mai mare decât acum, de 4,9%, iar în 2025 ar putea să scadă până la 3,5%, conform prognozei BNR.

