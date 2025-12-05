ÎCCJ a decis în unanimitate sesizarea CCR pentru pensiile magistraţilor

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție Supreme au decis în unanimitate sesizarea CCR pentru pensiile magistraţilor. Decizia a fost luată în şedinţa Secţiilor Unite ale Curţii Supreme, 102 judecători din 102 prezenți.

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a convocat vineri, 5 decembrie, la ora 12, Secțiile Unite ale instanței supreme pentru a analiza oportunitatea sesizării Curții Constituționale cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților.

La precedenta sesizare formulată de ICCJ, judecătorii Curții Constituționale au declarat legea neconstituțională pe motive de formă, extrinseci.

Premierul Ilie Bolojan și-a asumat marți răspunderea în Parlament pe legea privind pensiile magistraților. Opoziția a depus deja o moțiune de cenzură, iar votul ar urma să aibă loc săptămâna viitoare.

Un nou proiect de modificare a pensiilor magistraţilor

Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor, care prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii şi procurorii au solicitat ca pensia lor să fie aproape la acelaşi nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

Primul proiect al reformei pensiilor magistraţilor a fost declarat neconstituţional de CCR pe 20 octombrie, ca urmarea a unei sesizări depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

CCR a motivat atunci că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.

