Raportul Corpului de Control, pe masa Guvernului. Sunt așteptate concluziile după criza apei din Prahova

Opt zile, 100 de mii de oameni fără pic de apă şi niciun vinovat. 13 localităţi stau în continuare secate la mila autorităţilor implicate în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa şi nimeni nu îşi asumă nimic. Din păcate, cam nicio surpriză. Dimpotrivă, vina este în continuare pasată de la unul la altul. De la o instituţie la alta, mai exact. Ieri, criza apei a ajuns în Parlament şi s-a încheiat cu un scandal în care a fost cerută demisia ministrului Mediulu. Azi a ajuns deja şi pe masa Guvernului, unde vor fi prezentate şi concluziile din Raportul Corpului de Control.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, în timpul vizitei în Austria că cei responsabili pentru această situație trebuie să plătească și asta se va întâmpla zilele următoare. Important de precizat, ce se află în concluziile celor de la Corpul de Control de la Ministerul Mediului și care sunt măsurile care trebuie luate pe viitor, dacă va fi nevoie să fie sesizat Parchetul în acest caz. Se poate merge până la desființarea companie ESZ Prahova, spunea chiar ministrul Mediului, că ar putea fi una dintre soluții.

Această criză s-a politizat. Pe de-o parte se cere demisia Dianei Buzoianu, pe de altă parte există un ping pong al declarațiilor între instituții, și anume Apele Române și compania ESZ Prahova. Și președintele Nicușor Dan a intervenit cu un răspuns la întrebările reporterilor și a arătat cu degetul către ANAR - Apele Române. Concluzia Corpului de Control este foarte importantă în acest caz. Nu există niciun motivat în mod oficial.

Însă, în continuare, localnicii din Prahova suportă consecințele acestei crize, fiind nevoiți să care bidoane cu apă până la locuințele lor.

Articolul continuă după reclamă

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei V-aţi încuraja copiii spre o carieră în gaming? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰