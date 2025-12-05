Antena Meniu Search
Curs BNR, 5 decembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 5 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

de Redactia Observator

la 05.12.2025 , 13:14
Concret, leul românesc a câştigat circa un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4427 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 3 octombrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0919 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3707 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8310 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 4,2 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 593,4969 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 13 noiembrie 2025 şi până în prezent.

