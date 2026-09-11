Biletele de avion s-ar putea scumpi de anul viitor. Preţul combustibilului pentru aviaţie a crescut cu 90%

Preţurile biletelor de avion ar putea înregistra creşteri semnificative anul viitor dacă petrolul rămâne la nivelurile actuale, a avertizat Michael O’Leary, CEO-ul Ryanair, în condiţiile în care scumpirea puternică a combustibilului pentru aviaţie pune presiune asupra companiilor aeriene, potrivit CNBC.

"Ne aşteptăm ca preţurile să scadă foarte uşor în al doilea trimestru, din iulie până în septembrie, dar pentru trimestrele care se încheie în decembrie şi martie situaţia este complet incertă", a declarat O’Leary înaintea adunării generale anuale a companiei. "Dacă preţurile petrolului rămân ridicate şi anul viitor, cred că vom vedea o creştere semnificativă a tarifelor aeriene şi sperăm să putem evita acest lucru", a adăugat el.

Combustibilul pentru aviaţie a ajuns la 171 $ pe baril

Petrolul Brent se menţinea joi peste 100 de dolari pe baril, pe fondul temerilor legate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu şi de efectele asupra aprovizionării cu energie. Petrolul american WTI avansa cu 1,4%, la 97,4 dolari pe baril.

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Creşterea preţurilor petrolului a împins puternic în sus şi costurile companiilor aeriene. Combustibilul pentru aviaţie a ajuns la 171 de dolari pe baril în săptămâna încheiată la 4 septembrie, cu 90% peste media anului precedent, potrivit datelor Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian (IATA).

O’Leary avertizase încă din aprilie că unele companii aeriene europene mai vulnerabile ar putea avea probleme în cursul acestui an dacă preţurile ridicate ale combustibilului devin tot mai dificil de absorbit.

Ryanair este protejată parţial de contractele de hedging

Ryanair şi-a asigurat în avans preţurile pentru o parte importantă a necesarului de combustibil, ceea ce limitează deocamdată impactul creşterilor de pe piaţă.

Compania avea acoperit prin contracte de hedging 80% din combustibilul necesar pentru sezonul de vară. Pentru 2027, Ryanair şi-a asigurat combustibil la un preţ de 67 de dolari pe baril, în timp ce pentru 2028 are acoperite doar 15% din necesităţi, la 85 de dolari pe baril.

Războiul dintre SUA şi Iran a afectat deja rezultatele companiei. Profitul Ryanair din primul trimestru a scăzut cu 34%, după ce izbucnirea conflictului la 28 februarie i-a determinat pe consumatori să amâne rezervările.

Compania a redus atunci preţurile biletelor pentru a stimula cererea, iar O’Leary a promis că Ryanair nu va introduce suprataxe pentru combustibil în sezonul de vară, indiferent de evoluţia preţurilor petrolului.