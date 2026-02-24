Cât scoate din buzunar o familie cu 2 copii pentru distracţia în cea mai iubită staţiune din Bucovina

Pe pârtiile din Apuseni şi Bucovina, mii de turişti profită de ultima zăpadă. Copiii fac primii paşi pe schiuri, iar serile se transformă în petreceri la apres-ski. La Vatra Dornei, distracţia vine la pachet şi cu un card de reducere care le mai taie din cheltuieli.

Staţiunea Vârtop, una dintre cele mai cunoscute din Apuseni, a adunat mii de turişti în ultimele zile. Pentru unii dintre ei a fost finalul de vacanţă de schi, pentru alţii, începutul. "A fost foarte frumos. Am avut destul de multă zăpadă, mulţi turişti, mulţi copii care au venit să înveţe să schieze, lume fericită, vibe bun", a declarat Adrian Vargha, administrator de pârtie.

Distracţia pe pârtie nu a fost însă rezervată doar copiilor. La peste 1.400 de metri altitudine, punctul de apres-ski s-a transformat într-un adevărat loc de petrecere.

Distracţie este şi pe pârtia din Vatra Dornei. "E mult mai bine decât pe Valea Prahovei, regulile se respectă mult mai mult. Nu e nimeni pe pârtie neechipat". În plus, turiştii au parte şi de o surpriză neaşteptată. Destinaţia turistică Ţara Dornelor are în desfăşurare un proiect pilot de reduceri.

Articolul continuă după reclamă

"Este un card de reduceri de 10%, care se eliberează de membrii care fac parte din asociaţia OMD Ţara Dornelor pentru minim 2 nopţi de cazare", a declarat Marius Rîpan, primar Vatra Dornei. Reducerea se aplică atât pentru activităţi turistice, cât şi masă. "Costul total pentru o familie, 2 adulţi şi 2 copii, cu abonamente pe o zi ar fi 620 de lei. Aplicată reducerea, vor plăti cu 62 de lei mai puţin", a transmis Petrişor Negură, administrator pârtie.

300 de astfel de carduri de reducere au fost emise în destinaţia Ţara Dornelor. Iniţiatorii proiectului spun că acesta urmează să fie extins pe întreg anul, iar activităţile adaptate şi suplimentate pentru fiecare sezon turistic în parte. Distracţia pe pârtii continuă pentru încă o săptămână, pentru copiii din 17 judeţe, care au început vacanţa de schi.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰