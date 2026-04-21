Până aflăm cine câştigă din lupta politică, vedem cine pierde: fiecare dintre noi. Criza economică îi împinge pe mulţi români să se împrumute la bănci pentru a-şi rezolva probleme urgente. Adică, trăim din ce în ce mai mult pe datorie. Creditele noi de consum au ajuns în 2025 la un maxim istoric, iar la începutul acestui an tendinţa se menţine. Specialiştii ne explică: oamenii sunt nevoiţi să facă astfel de credite pentru a compensa din pierderea puterii de cumpărare.

Anul în care România a intrat în recesiune tehnică, adică a produs mai puţin şi mai lent, a fost momentul în care tot mai multi romani au inceput sa se imprumute la bănci ca să trăiască.

În 2025 românii au luat peste 880 de mii de credite de consum, dublu faţă de acum cinci ani. Volumul lor a atins un nivel record de 46 de miliarde de lei, un salt de peste 11% faţă de 2024. Tendinţa de creştere se păstrează şi anul acesta. În ianuarie şi februarie, de pildă, finanţările de acest fel au fost mai numeroase faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Cel mai des oamenii s-au împrumutat la bănci ca să îşi cumpere o maşină nouă, ca să îşi renoveze sau mobileze locuinţa şi chiar pentru a-şi stinge alte datorii.

"Este pe baza situaţiei actuale economice prezente, de la noi din ţară. Automat şi puterea de cumpărare a clienţilor a scăzut, iar consumatorii s-au îndreptat spre credite ca să compenseze această lipsă a puterii de cumpărare", spune Mihai Marcovici, broker de credite.

Unii apelează la credite de nevoi personale, alii folosesc plăţile în rate puse la dispoziţie de tot mai multe site-uri de cumparaturi.

Tânăr: Iniţial l-am luat ca să-mi cumpăr chestii pentru casă. De obicei când îmi cumpăr ceva - dacă e o ofertă şi n-am suma atunci, pe loc, prefer să-l iau în rate.

Tânăr: După părerea mea, întâi economie şi după credit.

Reporter: E riscant în perioada asta să faci un credit de felul ăsta?

Tânăr: Da, e riscant, pentru că sunt vremurile cum sunt. Probabil or să crească şi dobânzile.

Dacă ne raportăm la salariul mediu net pe economie, de 5.500 de lei, rata de îndatorare nu poate depăşi 2.200 de lei. Acum dobânda medie pentru un credit de consum este de 8,5%, mai mare faţă de anul trecut cu un procent. Iar analiştii nu se aşteaptă la scăderi de costuri în perioada următoare.

"Speram să fie un an de relansare, dar din păcate- inclusiv prin prisma acestei crize politice, cu atât mai mult va fi vorba de supravieţuire", spune Cristian Păun, analist economic.

Criza politică o vom resimți din plin în următoarele luni

Economiştii cred că euro va creşte cu 10, chiar 15 bani în următoarele săptămâni. Vor creşte ratele, dar se vor scumpi şi importurile adică, implicit, mâncarea din magazine. În plus şi facturile ne-ar putea costă mai mult. Deocamdată cursul e ţinut în frâu de BNR.

"Rămâne stabil printr-o politică valutară pe care o are statul român, prin banca centrală. Dar politica cursului de schimb nu ne ajută neaparat, mai ales atunci când ai probleme structurale mari", spune Cristian Păun, analist economic.

Numai în luna martie, după izbucnirea războiului din Iran, BNR a cheltuit un miliard de euro să apere leul.

Primele efecte ale haosului politic se vad deja. Acțiunile companiilor românești de stat scad masiv pe bursă. După ce PSD şi-a retras sprijinul pentru premierul Bolojan, Bursa de la Bucureşti a înregistrat o scădere de 2%.

Soluţia recomndată de specialişti în perioade de criză este să reducem cheltuielile şi să punem pe cât posibil şi bani deoparte.

