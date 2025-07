Denumit iniţial "spor de subteran", beneficiul se acordă celor care coboară, zi de zi, la metrou şi se expun unor riscuri. Doar că, de recompensă se bucură toţi cei aproape 5.000 de angajaţi ai Metrorex. Chiar dacă în jur de 200 coboară mai rar decât călătorii în subteran.

Sporul de metrou ajunge şi la suprafaţă. Contabil, traducător sau bibliotecar - toţi primesc 20% din sporul care, iniţial, era numit spor de subteran. Asta deşi cei menţionaţi lucrează sus, la etajul 9, în Palatul CFR, unde este şi sediul Metrorex.

Am căutat explicaţii chiar la suprafață, la sediul companiei.

După ce am trimis o solicitare la Metrorex şi după ce i-am sunat de mai multe ori, am ajuns la sediu şi am primit un număr de interior. Fără succes, căci nu am putut intra la şefa Metrorex.

Sporul de metrou variază între 20 şi 40% din salariul brut, în funcţie de secţia la care este încadrat fiecare angajat. Pe lângă aceşti bani, angajaţii mai primesc bonusuri de vechime, spor pentru muncă nocivă, de noapte, dar şi pentru orele lucrate în zilele de weekend și sărbători.

Explicaţia şefei Metrorex

După mai multe încercări, am dat de şefa Metrorex.

"Societatea are subunităţile în subteran. Iar cei din central trebuie să facă şi verificări în subteran. Nu suntem rupţi unii de alţii. Aceşti traducători se ocupă de proiectele cu finanţare externă. Trebuie să meargă şi ei pe teren. Toată lumea trebuie să meargă în subteran", a declarat Mariana Miclăuş, directorul general al Metrorex.

Teoretic. Practic, nimeni nu poate cuantifica orele petrecute de sutele de angajaţi din aparatul central în subteran. La începutul anului fiecare salariat a primit în plus la salariu o mie de lei. Asta în timp ce călătorilor li s-au scumpit călătoriile. Pe de altă parte, compania numără, în continuare, pierderi. 873 de milioane de lei, anul trecut, şi 42 de milioane de lei, estimarea pentru acest an. În urmă cu câteva zile ministrul îi îndemna pe cei din companiile din Transporturi la moralitate.

"Ce este imoral în faptul că am respectat legea? Moral este dacă îmi fac datoria într-o instituţie în anumite condiţii de muncă să-mi primesc acele drepturi cuvenite, conform locului de muncă. Sunt 100% legale aceste drepturi", a transmis Marian Artimon, preşedintele sindicatului de la metrou.

"Atâta amar de timp nimeni nu s-a uitat în interiorul unor astfel de companii. Este foarte greu acum, pentru că ceea ce doare cel mai tare este schimbarea. Lucrurile sunt evident nelalocul lor. Cum, dacă până acum s-a putut, acum nu s-ar mai putea?", a explicat Luisiana Dobrinescu, avocat specializat pe fiscalitate.

"Eu nu primesc niciun spor, eu primesc o indemnizaţie de conducere pentru că sunt pe contract de mandat conform legii 109, şi indemnizaţia mea netă este de 15.500 de lei sau cam aşa ceva", a completat Marianei Miclăuş, directorul general al Metrorex.

La Metrorex lucrează şi soţul Marianei Miclăuş, precum şi fiica acesteia.

