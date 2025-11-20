Salariile bugetarilor nu vor fi tăiate cu 10%, dar angajatii statului vor avea venituri mai mici. Anunţul vine din partea Guvernului, care vorbeşte de eliminarea de sporuri şi prime de anul viitor. În unele cazuri, ar putea exista chiar concedieri. PSD amenintă cu ieşirea de la guvernare dacă Guvernul Bolojan va face acest lucru, dar măsura nu este văzută cu ochi buni nici de miniştrii PNL sau USR.

Tăierea cheltuielilor de personal cu 10% în toată administraţia centrală a produs tensiuni uriaşe la vârful Coaliţiei. Dacă premierul va merge înainte cu noile măsuri, PSD ar putea rupe Coaliţia.

"Apocalpisa asta de Dreapta care vine peste noi cu tăieri de salarii parcă au mai fost anunţate în urmă cu vreo 15 ani de unii. Atâta timp cât PSD este la guvernare, salariile cresc, nu scad", a declarat preşedintele PSD Sorin Grindeanu.

Purtătorul de cuvânt al premierului susţine că Guvernul nu se va atinge de salariile bugetarilor, dar totuşi aceştia ar putea avea venituri mai mici.

"Nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în speţă 10%. Salariile nu se taie cu 10%.

Se pot reduce unele sporuri care sunt foarte mari şi care se suprapun peste alte sporuri. Rămâne la latitudinea fiecărui ordonator cum pune în practică reducerea de 10%", a tranmis Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

În schimb, miniştrii Apărării şi Sănătăţii au dat asigurări că angajatii din Armată şi cei din spitale nu vor fi afectaţi.

"Foarte mulţi medici fac mai multe gărzi pentru că resursa umană este indisponibilă. Nu cred că este un moment oportun pentru a opera tăieri în sistemul de Sănătate", susţine Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

"Noi încercăm să găsim acum nişte soluţii să reparăm nişte lucruri care nu s-au făcut în trecut.

O situaţie provocată în câţiva ani de management foarte prost al bugetului", a spus şi Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării.

Tot joi, Alianţa pentru Unirea Românilor a contestat la CCR pachetul fiscal care va majora cu peste 70% impozitul pentru case, terenuri şi maşini. CCR a anunţat, iniţial, că va da verdictul pe 21 ianuarie, dar Guvernul a cerut reprogramarea şedintei, pentru că asta ar fi însemnat că măsura nu putea intra în vigoare de la începutul anului. În cele din urmă, Curtea a anunţat că se va reuni pe 10 decembrie.

