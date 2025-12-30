Vacanțele în România se scumpesc din ianuarie. Proprietarii care închiriază apartamente în regim hotelier spun că noile reguli de impozitare îi forțează să urce prețurile. În unele cazuri, scumpirile ar putea ajunge chiar și la 40%. Pe lângă asta, în București apare și o taxă nouă: turiștii vor plăti încă 2 euro pentru fiecare noapte petrecută în oraș.

Suntem într-un cartier select, aproape de centrul Bucurestiului, unde multe locuinţe sunt închiriate în regim hotelier. Pentru un apartament cu două camere din cartierul Cotroceni, într-un bloc nou, cu toate utilitățile și mobilat modern, turiștii plăteau în 2025 aproximativ 350 de lei pe noapte, o alternativă mai ieftină la o cameră de hotel. Începând de anul viitor, proprietarii spun că prețul va fi de 500 de lei pe noapte.

Statul schimbă impozitarea veniturilor din închirierea în regim hotelier

Statul schimbă de la 1 ianuarie impozitarea veniturilor obținute prin închiriere în regim hotelier. O treime din încasări sunt scutite de taxe, iar restul este impozitat cu 10%. "Estimez că creșterea vă fi de 30-40 la suta de anul viitor că să putem să ne acoperim toate taxele care trebuie să le plătim către autorități", a declarat Elena Alexandru, administrator apartamente în regim hotelier.

La acestea se adaugă și taxa de turist impusă de Primăria Capitalei. "Taxa de turist, la primărie, anul trecut aveam 0,2 % din venituri iar acum 10 lei pe turist pe zi. Dacă facem un calcul, pentru 4 persoane cazate 3 zile ajungem practic să plătim 120 lei către primărie doar taxa de turist", a mai explicat Elena Alexandru.

Analiştii fiscali spun că noul sistem ajută statul să colecteze mai mulţi bani şi îi scuteşte pe antreprenori să mai ţină contabilitatea. În ciuda scumpirilor anunțate, România rămâne o destinație accesibilă pentru turiştii din străinătate.

România, ultimul loc în UE la numărul de turiști străini

Reporter: Stați la hotel sau Airbnb?

Turişti: La un Airbnb.

Reporter: Și cât plătiți pentru o noapte?

Turişti: Pentru două nopți cam 50 euro de persoana.

Reporter: Cum vi se par preturile?

Turişti: Sunt bune, comparativ cu Italia și alte ţări.

Turişti: Să iei masa în oraș aici e cam scump. Cazarea... depinde de zonă.

Experţii în turism îi avertizează pe proprietarii apartamentelor turistice să nu exagereze cu scumpirile. România este deja pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul de turiști străini.

