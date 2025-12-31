Forfota din pieţe şi magazine nu s-a potolit nici astăzi. Unii au refăcut stocul de mâncare şi băutură, alţii şi-au amintit ce uitaseră să cumpere, iar vâscul şi peştele, despre care se spune că aduc noroc, au fost pe lista scurtă de cumpărături.

Abia umplute după Crăciun, rafturile magazinelor s-au golit din nou astăzi. Cea mai mare aglomeraţie a fost la fructe şi la peşte. "Foarte aglomerat, nu mă aşteptam. Am venit aşa pe ultima sută. Şi restul probabil a gândit la fel. Nu ştiţi că aşa e românul? Totul pe ultima sută de metri. Urmează câteva zile în care nu mai putem merge la cumpărături şi Revelionul".

Numai într-un singur supermarket din Capitală s-a vândut astăzi o tonă de pește. "Astăzi este o zi cu vânzare foarte mare. Asta facem în permanenţă se alimentează deci nu există din 10 în 10 minute, din juma în juma de oră. Somonul este un peşte foarte căutat după doradă şi păstrăv".

Mulți au fost liberi de la serviciu doar astăzi, aşa că au trebuit să se mobilizeze rapid. Alţii au avut o strategie. Românii au amânat cumpărarea fructelor și legumelor până în ultimul moment, astfel încât să fie proaspete de Revelion, dar și pentru a profita de reducerile consistente din supermarketuri.

Şi din pieţe, cumpărătorii au plecat cu sacoşele pline. Vâscul și strugurii nu au lipsit din listele pentru cumpărături. O superstiţie importată din Spania promite noroc şi prosperitate celor care mânâncă la miezul nopţii 12 boabe de strugure, câte una pentru fiecare lună.

Cei care au plecat din magazin fără tot ce le trebuia pentru masa de Revelion pot să apeleze la serviciile pentru livrări la domiciliu şi în noaptea aceasta. Doar că timpul de aşteptare poate fi mult mai mare. "Clienţii au comandat ieri şi azi în special salată de vinete, preparate din peşte, dar şi foarte mult peşte proaspăt. Carne, legume şi fructe", a declarat Michael Kaiser, director supermarket online. Statistica arată că, de Revelion, coşul de cumpărături online este cu peste 25% mai mare faţă de Crăciun.

