Lansare iPhone 18. Apple prezintă miercuri noile modele, iar iPhone Ultra ar putea fi marea surpriză

Apple se pregăteşte pentru unul dintre cele mai importante evenimente ale anului, în care ar urma să prezinte o parte dintre modelele iPhone 18. Marea surpriză ar putea fi însă un dispozitiv aşteptat de ani întregi, care ar marca cea mai importantă schimbare de design din istoria smartphone-urilor companiei.

Deşi neconfirmat oficial, toate indiciile şi toate sursele sugerează că Apple va dezvălui miercuri seară primul iPhone pliabil, care va reprezenta şi cea mai importantă evoluţie pentru smartphone-urile companiei în cei 19 ani de când există.

Primul iPhone pliabil ar putea purta numele iPhone Ultra

Conform mai multor surse, primul smartphone Apple pliabil ar urma să se numească iPhone Ultra şi va avea un format lat.

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La aspecte pozitive, se aşteaptă ca aplicaţiile să fie optimizate special pentru a arăta bine şi a oferii funcţii de productivitate potrivite acestui format, scrie News.ro.

La compromisuri, este de aşteptat ca pe partea foto să lipsească lentila tele, iar autentificarea să se facă cu amprentă, în loc de faţă.

Deschis, ecranul ar putea avea în jur de 7,8 inch, iar plin pliere să se ajungă la un ecran de 5,5 inch.

Apple ar urma să prezinte şi modelele Pro din seria iPhone 18

Cu aceeaşi ocazie, Apple ar urma să prezinte şi modelele Pro ale seriei 18, de la care nu se aşteaptă să aducă schimbări majore, dincolo de un cip nou şi mici upgrade-uri pe partea foto.

Restul modelelor iPhone 18, conform Bloomberg şi altor surse, vor fi prezentate abia undeva la începutul anului viitor.

Dincolo de iPhone-uri, există şanse mari ca Apple să prezinte şi alte produse, precum noi ceasuri Apple Watch şi căştile AirPods 5.