Soarta Ucrainei, negociată la Abu Dhabi. Europa se teme că Rusia şi SUA vor decide totul în secret

Viitorul Europei a fost negociat în secret la Casa Albă. Donald Trump a discutat despre războiul din Ucraina cu emisarul lui Putin, iar un eventual acord de pace, în termeni impuşi de ruşi şi americani, ar putea schimba arhitectura de securitate în Europa.

Trump susţine că va fi un acord "mare şi frumos" care ar putea implica întreaga Europă, dar anunţul a stârnit îngrijorare la Kiev şi în marile cancelarii occidentale. Soarta Ucrainei ar putea fi decisă zilele viitoare la Abu Dhabi, acolo unde ruşii, americanii şi ucraineni vor relua negocierile de pace.

"Nu vreau să asistăm la o nouă Ialta", a reacţionat Zelenski. Liderul de la Kiev s-a referit la Conferința de la Ialta din 1945, atunci când marile puteri şi-au împărţit sferele de influenţă în Europa după Al Doilea Război Mondial. Acum, liderii europeni se tem că ruşii şi americani ar putea negocia în secret o nouă arhitectură de securitate a Europei.

Concret, Putin ar putea cere retragerea NATO la graniţele din 1997. Iar asta ar însemna, de fapt, retragerea Alianţei din Estul Europei, inclusiv din Romania, Polonia şi statele baltice.

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Rusia a cerut acelaşi lucru şi în decembrie 2021, înaintea invaziei din Ucraina. Liderii din UE au avertizat însă că nu vor accepta nicio întelegere făcută în secret de Donald Trump şi Putin. Între timp, statele din Flancul Estic NATO aşteaptă cu îngrijorare anunţul Pentagonului privind menţinerea sau retragerea trupelor americane.

Zaharova: Europenii nu au ce căuta la masa negocierilor

Planurile "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing) de a lansa exerciţii militare în ajunul discuţiilor privind Ucraina confirmă faptul că europenii nu au ce căuta la masa negocierilor, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de TASS.

"Este simbolic faptul că exerciţiile urmează să înceapă chiar înainte de reluarea, la Abu Dhabi, a consultărilor dintre Rusia, SUA şi Ucraina privind soluţionarea conflictului. Acest lucru confirmă, încă o dată, că europenii nu au ce căuta la masa negocierilor", a subliniat ea. "Este clar că Occidentul rămâne refractar la luarea în considerare a preocupărilor legitime ale Rusiei în materie de securitate şi continuă să alimenteze spirala escaladării", a notat Zaharova.

"Londra şi Parisul mizează pe faptul că, prin desfăşurarea de trupe multinaţionale în Ucraina, vor putea menţine un punct de sprijin pentru continuarea confruntării cu Rusia şi vor încerca să provoace o înfrângere militară ţării noastre", a adăugat ea.

"Dorim să reiterăm că desfăşurarea unor contingente militare străine în Ucraina este absolut inacceptabilă, fie că este vorba despre aşa-numita «Coaliţie de Voinţă», fie despre o altă asociaţie. Acest lucru ar echivala, de fapt, cu o intervenţie militară şi cu crearea deliberată a unor ameninţări suplimentare la adresa securităţii Rusiei. În esenţă, ar marca un nou pas către o implicare mai profundă a statelor europene membre NATO în conflict şi către o escaladare şi mai accentuată a acestuia", a punctat ea, referindu-se la exerciţiile militare planificate de "Coaliţia de Voinţă".

"Forţele Armate Ruse consideră orice formaţiuni militare prezente în Ucraina drept ţinte legitime, cu toate riscurile şi consecinţele pe care acest lucru le implică. Trebuie reţinut că responsabilitatea pentru escaladare va reveni în întregime celor care continuă să conceapă aventuri militare nesăbuite împotriva Rusiei, într-o încercare zadarnică de a provoca o «înfrângere strategică» ţării noastre. Aceste planuri sunt sortite eşecului, în timp ce toate scopurile şi obiectivele stabilite de conducerea rusă pentru operaţiunea militară specială vor fi îndeplinite", a conchis purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

Europenii îşi testează forţele

Aproximativ 2.800 de militari din zece ţări aliate ale Kievului urmează să participe pentru prima oară, în perioada 9-22 noiembrie, în cadrul Forţei Multinaţionale pentru Ucraina (MNF-U), la exerciţiul "Koalicja" (coaliţia, în poloneză), în Polonia, pentru a-şi testa capacitatea de a se desfăşura şi de a opera împreună pe teren. Forţa este condusă de către Franţa şi Regatul Unit.