Este important să speli fructele și legumele înainte de a le consuma sau de a le folosi la gătit și la prepararea produselor de patiserie, spun medicii. Dar este suficientă apa?

De ce ar trebui să speli fructele cu bicarbonat de sodiu înainte să le mănânci - Shutterstock / Profimedia

Unii specialiști spun că este mai bine să speli fructele cu bicarbonat de sodiu. Această metodă este adesea prezentată drept o soluție naturală pentru curățarea fructelor și legumelor, dar face ea într-adevăr merele sau strugurii mai siguri pentru consum?

Amy Johnston, specialist cu diplomă de master, educator în cadrul programelor de informare și profesor asistent în domeniul siguranței alimentare la Universitatea din Minnesota explică ce înseamnă siguranța alimentară.

Bicarbonat de sodiu în apa în care speli fructele. Ce se întâmplă cu pesticidele și bacteriile

Există studii care arată că înmuierea fructelor în apă cu bicarbonat de sodiu poate elimina două pesticide specifice, explică Johnston. Totuși, această metodă implică și anumite riscuri.

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Unul dintre acestea, asupra căruia Johnston atrage atenția este șocul termic care poate apărea dacă apa în care sunt înmuiate fructele este mai caldă sau mai rece decât fructele în sine, potrivit Martha Stewart. Dacă se întâmplă acest lucru, explică expertul, substanțele sau microorganismele aflate la exterior, cum ar fi bacteriile din apă, pot pătrunde în interiorul fructului și pot ajunge astfel să fie consumate. Din acest motiv, ea susține că preferă scufundarea rapidă și clătirea fructelor în locul înmuierii prelungite.

Cum să folosești corect bicarbonatul de sodiu pentru a spăla fructele

Dacă vrei să folosești bicarbonat de sodiu, Amy Johnston recomandă să amesteci o cantitate mică, aproximativ o linguriță la un litru de apă și să utilizezi soluția amestecată pentru spălarea fructelor.

„Bicarbonatul de sodiu poate acționa ca un detergent delicat”, explică ea. „Poate ajuta la desprinderea resturilor de murdărie.” Totuși, specialista precizează: „Nu are niciun efect asupra bacteriilor; nu este un agent dezinfectant”.

Lasă puțin fructele în soluția cu bicarbonat de sodiu, agită-le sau freacă-le ușor timp de câteva secunde, apoi clătește-le bine sub un jet de apă rece. Evită să lași fructele la înmuiat prea mult timp, deoarece acest lucru poate provoca șocul termic despre care avertizează specialista și le poate afecta textura sau gustul.

Cât de eficient este bicarbonatul de sodiu în comparație cu simpla clătire cu apă

Bicarbonatul de sodiu poate produce o ușoară spumă care „poate ajuta la desprinderea impurităților”, explică Johnston.

Cu toate acestea, clătirea sub un jet de apă rece rămâne o metodă eficientă pentru majoritatea fructelor, susținută de dovezi științifice.

Recomandări pentru fiecare tip de fruct

Mere și pere - Aceste fructe, având coaja netedă, sunt potrivite pentru o scufundare rapidă în apă cu bicarbonat de sodiu, urmată de clătire. Studiile care au analizat efectul bicarbonatului de sodiu asupra eliminării pesticidelor au fost realizate pe mere.

Struguri - Deoarece strugurii cresc în ciorchini, cel mai bine este să îi așezi într-o strecurătoare și să îi miști ușor în soluția cu bicarbonat de sodiu, apoi să îi clătești bine sub un jet de apă rece.

Banane - Deoarece coaja nu este consumată, clătirea bananelor sub jet de apă înainte de decojire este suficientă pentru a îndepărta murdăria de la suprafață.

Pepeni - Deoarece bacteriile de pe coajă pot ajunge în interiorul fructului atunci când îl tai, trebuie să speli întotdeauna pepenii întregi sub un jet de apă rece, folosind, dacă este necesar, o perie specială pentru curățarea fructelor și legumelor. Clătirea cu o soluție de bicarbonat de sodiu este, de asemenea, o opțiune, dar trebuie evitată înmuierea prelungită.

Fructe de pădure - Căpșunile, afinele și zmeura au coaja poroasă, astfel încât înmuierea lor în soluția cu bicarbonat poate duce la absorbția apei și la deteriorarea mai rapidă a fructelor. De obicei, o clătire rapidă sub un jet de apă rece este suficientă, deși poate fi folosit și bicarbonatul de sodiu.