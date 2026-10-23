Tot mai mulţi căutăm gustul de altă dată, atunci când alegem produsele tradiţionale. O facem chiar dacă ne costă mai mult. Micii producători ştiu şi ei asta și caută metode de a ajunge mai uşor la clienţi. Pe platformele online găsim fel şi fel de bunătăţi locale. De la brânză și miere până la zacuscă și mezeluri, toate sunt acum la doar câteva clickuri distanță.

În piețe, pe grupurile de Facebook sau pe aplicațiile de livrare, producătorii au deja cumpărători fideli. Comenzile online sunt, deja, o parte importantă a afacerii. "Comenzile online merg bine la mine, sunt de vreo 6 ani pe această branșă, vând foarte bine, mă sună clienții și îmi spun cum să fie varza mai mică, mai mare. Păi minim 35 (n.red. comenzi pe zi), am ajuns la 55-60. Au apucat să vadă că au gust bun. Și clientul tot comandă, adică vede că nu e dezamăgit de produs și are încredere în mine. Am 1.000 de abonați recurenți", a declarat Ioana Ghica, comerciant.

Accesul pe platformă le e permis doar producătorilor autorizaţi şi verificaţi

13 lei un kg de roșii, 20 unul de struguri 12 lei 100 grame de brânză de capră. Prețuri mai mari decât în supermarket, mai mari cu câțiva lei și decât la tarabă, însă vin cu garanția calității de la producători locali, ne spun vânzătorii. Mulți cumpărători sunt dispuși să bată și câteva zeci de kilometri după carne, zacuscă sau brânză de la cineva despre care știu că le vinde marfă sănătoasă și gustoasă. Micii producători nu își găsesc mereu loc în retailul mare. În multe zone, producătorii depind aproape exclusiv de clienții care ajung la poarta lor. "N-avem deschidere. Nu mai vând nicăieri, vreau să vând acasă, nici de acasă nu vine să cumpere nimenea, că nu vine nimenea și nu se ocupă nimenea de noi, adică de producători. La noi este o zonă pomicolă foarte mare, la Voinești", a declarat Liliana Militaru, producător.

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Cererea mare din ambele părţi a născut şi nevoia apariţiei unei platforme care să listeze, exclusiv, producatori mici. Clientul poate pune în același coș produse de la producători din toată țara, plătește cu cardul și primește comanda în una-două zile. Produsele sunt ambalate și trimise direct din ferme, fără să mai treacă prin intermediari. "Cred că de cel puțin 10-15 ani se simte o creștere de cerere spre produsele locale. Din păcate, pentru clienți a fost foarte greu, și pentru clienți și pentru producători, cumva intersecția aceasta a fost mai dificilă. Sunt oameni care merg 50 de kilometri ca să cumpere un cârnaț de la cineva care știu că face un cârnaț bun sau o zacuscă bună sau o brânză, deci cumva cele două lumi nu reușeau să se intersecteze cum trebuie", a declarat Călin Costinaş, confondator platformă.

Accesul pe platformă le e permis doar producătorilor autorizaţi şi verificaţi. "Sunt producători mici, vrem să-i lăsăm să fie așa cum sunt ei. Adică noi nu intervenim nici pe ceea ce înseamnă ambalajul produsului, marketingul produsului, prețul produsului. Nu vrem să punem niciun fel de presiune ca ei să aibă niște stocuri pe anumită durată de timp", a declarat Călin Costinaş, confondator platformă. În ultimul timp, şi supermarketurile încearcă săle ofere mai multă vizibilitate la raft producătorilor români.