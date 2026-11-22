Schimbările climatice le-ar putea aduce fermierilor români noi oportunități. Cartoful dulce, arahidele și fasolița, o plantă originară din Africa, au fost testate de cercetătorii Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Primele rezultate arată că aceste culturi s-ar putea adapta condițiilor din mai multe zone ale țării, scrie Economica .

Cele trei plante au fost selectate de cercetători spre a fi testate din necesitatea identificării unor alternative agricole care să răspundă mai bine creșterii temperaturilor și apariției perioadelor de secetă.

Cea mai bună recoltă a fost obținută în cazul cartofului dulce. În unele loturi experimentale s-au recoltat peste 60-70 de tone la hectar. Prin comparație, producția medie de cartofi obișnuiți obținută de fermierii români este de aproximativ 17 tone la hectar.

Rezultatele au diferit însă în funcție de sol, temperatură, tehnologia folosită și cantitatea de apă disponibilă.

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Și arahidele, dar și fasolița au fost cultivate în mai multe zone din țară, inclusiv în județele Cluj, Dolj, Buzău, Bacău și Teleorman. Producțiile au variat semnificativ de la o regiune la alta.

Cercetătorii atrag atenția că rezultatele sunt experimentale și că extinderea acestor culturi depinde de condițiile locale, de soiurile alese și de accesul la apă.

Proiectul a inclus și realizarea unei platforme online gratuite, prin care fermierii pot verifica zonele din România potrivite pentru cultivarea cartofului dulce, arahidelor și fasoliței.