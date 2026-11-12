La 22 de ani, a ales o meserie plătită cu 3.000 de euro pe lună. Stă acasă doar 3 zile, dar spune că merită

Stă departe de casă 24 de zile pe lună, dar a ajuns să câştige pe lună, 3.000 de euro. Aşa că recunoaşte că nu are regrete.

La doar 22 de ani, Miriam și-a transformat pasiunea pentru motoare într-o meserie care îi aduce venituri atractive, dar o ține departe de casă aproape întreaga lună. Tânăra conduce un camion frigorific pe rute internaționale și petrece până la 24 de zile pe drumurile Europei. Deși programul este solicitant și timpul liber extrem de limitat, spune că este mulțumită de alegerea făcută, scrie Today.

Salariul mediu al unui șofer de camion care efectuează transporturi internaționale în Spania ajunge la aproximativ 37.000 de euro brut pe an, echivalentul a circa 3.000 de euro brut pe lună. Potrivit estimărilor citate de publicația spaniolă 20minutos, venitul este cu aproximativ 7.000 de euro mai mare decât cel al șoferilor care efectuează exclusiv curse interne.

Însă banii vin la pachet cu sacrificii importante. Miriam, o tânără originară din Argentina, care s-a mutat în Europa, știe foarte bine ce presupune această meserie. Pe rețelele sociale, unde este cunoscută drept „La chica camionera” ("Fata camionagiu"), le arată urmăritorilor cum arată viața la volanul unui TIR.

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Stă departe de casă până la 24 de zile pe lună

La numai 22 de ani, Miriam a decis să își transforme pasiunea pentru motoare într-o profesie. În ciuda vârstei, este convinsă că și-a găsit meseria pe care vrea să o practice toată viața.

"Petrec între 22 și 24 de zile plecată cu munca, iar când mă întorc acasă stau doar trei sau patru zile, dacă am noroc și este extrasezon", povestește tânăra, cunoscută pe Instagram sub numele @lachicacamionera.

În perioadele aglomerate, situația devine și mai dificilă. Uneori, între două curse internaționale, Miriam are la dispoziție doar două zile pentru a se odihni și pentru a-și rezolva problemele personale.

Tânăra traversează Europa și transportă mărfuri între mai multe țări, printre care Spania, Franța, Italia, Germania și Polonia.

Meseria presupune pregătire, capacitate de adaptare și foarte multă organizare. Cea mai mare provocare nu este doar numărul mare de ore petrecute la volan, ci și dificultatea de a menține un echilibru între muncă și viața personală.

"Vreau să-mi văd prietenii, vreau să mă odihnesc, trebuie să pregătesc lucrurile pentru următoarea călătorie și, cu atât de puțin timp la dispoziție, totul devine puțin complicat", mărturisește Miriam.

Din acest motiv, tânăra și-a creat o rutină strictă, care o ajută să profite de fiecare minut petrecut acasă.

Pregătește 40 de porții de mâncare înainte de fiecare cursă

Organizarea începe chiar înainte ca Miriam să ajungă acasă. Pe drumul de întoarcere, se oprește la supermarket pentru a cumpăra alimentele de care va avea nevoie în următoarea deplasare. Odată ajunsă acasă, începe să gătească și pregătește până la 40 de porții de mâncare, suficiente pentru aproximativ trei săptămâni petrecute departe de casă.

Preparatele sunt congelate și depozitate într-un frigider cu o capacitate de 55 de litri, instalat în cabina camionului. În acest fel, Miriam poate mânca fără să fie nevoită să gătească în timpul curselor. Singurul preparat pe care obișnuiește să îl gătească în camion este reprezentat de clătitele americane. Înainte de fiecare plecare, trebuie să se aprovizioneze și cu produse de igienă personală, ovăz, șervețele și alte lucruri necesare pentru următoarele săptămâni. Camionul devine astfel a doua sa casă, deși spațiul este restrâns, iar confortul limitat.

Chiar și un duș poate deveni o provocare

Viața pe drum presupune dificultăți la care mulți oameni nici nu se gândesc. Miriam povestește că uneori este complicat chiar și să găsească un loc unde să facă duș. Nu toate parcările pentru camioane au facilități corespunzătoare, iar fiecare oprire trebuie planificată în funcție de termenele de livrare și de numărul de ore în care șoferii au voie să conducă.

Reglementările europene stabilesc că, în mod normal, un șofer profesionist nu poate conduce mai mult de nouă ore pe zi. Limita poate fi extinsă la zece ore de două ori pe săptămână.

Totuși, ziua de muncă nu se încheie odată ce șoferul oprește motorul. La orele petrecute la volan se adaugă timpul de așteptare în depozite, formalitățile administrative, operațiunile de încărcare și descărcare și eventualele probleme apărute pe traseu.

Ce salariu poate câștiga un șofer de TIR pe curse internaționale

În schimbul acestor sacrificii, veniturile pot fi atractive. În Spania, salariul mediu al unui șofer care efectuează transporturi internaționale este estimat la aproximativ 37.000 de euro brut anual, adică puțin peste 3.000 de euro brut pe lună, raportat la 12 salarii.

Pentru Miriam, un aspect esențial al acestei profesii este cunoașterea limbilor străine. Tânăra îi sfătuiește pe cei care vor să-i urmeze exemplul să învețe engleza.

"Este aproape obligatoriu să începi să studiezi engleza, pentru că te pot trimite în Franța, Germania, Polonia, Irlanda, iar limba care îi unește pe toți este engleza", explică șoferița.

Miriam recunoaște că și ea întâmpină uneori dificultăți de comunicare și că, în anumite situații, trebuie să ceară ajutorul unui coleg. În ciuda programului solicitant și a timpului limitat petrecut alături de cei dragi, tânăra nu regretă alegerea făcută.

Prin videoclipurile publicate pe rețelele sociale, Miriam încearcă să încurajeze și alte femei să intre într-un domeniu în care majoritatea angajaților sunt bărbați. La început, mărturisește că îi era teamă că nu va face față provocărilor. Cu timpul, experiența acumulată i-a oferit mai multă încredere în propriile capacități.