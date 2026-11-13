Risc sporit de securitate în capitală. Câteva mii de suporteri polonezi ar putea ajunge mâine în centrul Bucureștiului, pentru meciul cu România. În aceeași zi, AUR organizează un miting în faţa Parlamentului. Primăria a refuzat să avizeze manifestația cerută iniţial pentru Parcul Izvor, dar liderii AUR spun că protestul va avea loc. Marele risc, spune jandarmeria, este ca ultraşii polonezi să li se alăture protestatarilor AUR. Atunci, lucrurile ar putea degenera în violenţe.

George Simion spune că va participa mâine la mitingul de susținere a lui Călin Georgescu, anunțat în fața Palatului Parlamentului, chiar dacă protestul nu are autorizaţie. Liderul AUR îl acuză pe Nicuşor Dan că ar fi intervenit pentru blocarea manifestaţiei. Aflat la Summitul de la Dublin, preşedintele i-a răspuns dur.

"Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă. Adică spui o prostie, mai spui o prostie, spui 100 de prostii. Adică, la un moment dat, eu cred că lumea, pur și simplu nu ar trebui să mai ia în seamă ce spune cineva care s-a dovedit că de 100 de ori a spus tâmpenii", a spus Nicuşor Dan, preşedintele României.

"Ori minte Nicuşor Dan, ori mint eu. A treia posibilitate nu există", a afirmat George Simion, preşedintele AUR.

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Primăria Capitalei a refuzat autorizarea protestului de susținere a lui Călin Georgescu

Primăria Capitalei a refuzat să avizeze manifestația cerută iniţial pentru Parcul Izvor. Municipalitatea a invocat mesajele de instigare la violență apărute pe internet și riscurile semnalate de Poliție și Jandarmerie. În aceeași zi cu protestul, Bucureștiul găzduiește meciul România–Polonia. Adunarea suporterilor polonezi şi mitingul AUR urmau să fie apropiate ca distanţă, existând riscul ca protestul să fie deturnat de ultraşii polonezi, spun surse MAI.

La Arena Națională vor fi verificate suplimentar atât persoanele, cât și mașinile, ca petardele și torțele să nu ajungă în tribune. Dar pentru jandarmi, misiunea începe la câțiva kilometri de stadion, în Centrul Vechi. Aproximativ trei mii de suporteri polonezi ar putea ajunge în centrul Capitalei înainte de meci.

În Centrul Vechi vor fi efective sportie de jandarmi, polițiști și pompieri. Doi polițiști din Polonia vor lucra alături de echipele de dialog ale Jandarmeriei și îi vor ajuta pe jandarmii români să comunice cu suporterii oaspeți.

"În urma schimbului de informaţii cu autorităţile poloneze, 200 sunt suporteri cu risc, care vor fi supravegheaţi îndeaproape de forţele de ordine", a afirmat Alex Iacob, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei.

Porțile Arenei se deschid la 18.45, cu trei ore înainte de meci. Jandarmii le recomandă spectatorilor să vină din timp, cu biletul și actul de identitate la îndemână. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1, de la 21.45.