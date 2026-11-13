Zi de sâmbătă cu risc în Bucureşti. Centrul Capitalei, împânzit de protestatari români şi ultraşi polonezi

Centrul Capitalei va fi cel mai fierbinte punct al Bucureştiului, sâmbătă, 14 noiembrie. Încă de dimineaţă, se anunţă un protest neautorizat, iar la acesta se adaugă şi miile de suporteri polonezi care vin pentru meciul de pe Arena Naţională, programat la 21:45. Sunt restricţii de trafic, dar şi situaţii cu potenţial de risc, dat fiind că autorităţile estimează că în rândul polonezilor se află şi câteva sute de ultraşi. De asemenea, şi protestul politic poate degenera.

Protestul AUR, întins pe jumătate de zi. Ce zone sunt vizate

Potrivit informaţiilor Observator, protestatarii se vor strânge în parcul Izvor încă de la ora 09:00, de unde pleacă în faţa sediului Primăriei Capitalei, aflată în apropiere. Acolo, la ora 10:00, vor să îşi strige nemulţumirea că protestul nu a fost autorizat de primarul general, Ciprian Ciucu.

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Acesta a spus că specialiştii din Primărie au măsurat gradul de risc de violenţe şi că nu vrea să se ajungă la "ce a fost în Franţa". De altfel, trei dintre protestatari au contestat în instanţă decizia edililor. Însă Judecătoria Sectorului 3 a respins cererea ca fiind neîntemeiată. Iată ce transmite Primăria Capitalei:

După protestul de la Primărie, oamenii vor merge din nou în parcul Izvor. La 13:00 s-a anunţat adunarea, iar la 14:00 ar urma să înceapă protestul propriu-zis.

În paralel, partidul AUR organizează un eveniment la Palatul Parlamentului, numit Forum Europa, cu invitaţi cu aceeaşi viziune politică, din Europa şi de peste Ocean. De altfel, partidul transmite că lideri din SUA, Marea Britanie, germania, Italia şi Polonia ar putea fi observatori la protestul din stradă.

Planul protestatarilor este ca, din parcul Izvor, să meargă la Arestul Central, aflat în apropiere. Acolo este, în continuare, încarcerat Călin Georgescu.

Jandarmeria a făcut propria analiză de risc în ceea ce priveşte protestul, mai ales că este în aceeaşi zi cu venirea suporterilor polonezi. Jandarmeria Capitalei a transmis că "susține exercitarea dreptului la protest pașnic. Suntem acolo pentru a proteja participanții și pentru a asigura siguranța tuturor cetățenilor. Pentru manifestația din 14 noiembrie, am semnalat, potrivit competențelor, riscuri concrete, inclusiv în contextul desfășurării, în aceeași zi, a meciului România–Polonia. În acest context, există posibilitatea ca aproximativ 3.000 de suporteri polonezi să fie prezenți, in aceeași perioadă, în centrul Capitalei".

Meciul România - Polonia

Mâine, 14 noiembrie, la 21:45, România joacă pe teren propriu un meci cu Polonia, în Liga Naţiunilor. Pentru partida de pe Arena Naţională sunt aşteptaţi aproximativ 3000 de suporteri polonezi. Potrivit autorităţilor, este de aşteptat ca aceştia să se strângă în Centrul Vechi, la ora 12:00.

Dacă lucrurile decurg conform planului, aceştia îşi vor vedea de distracţie, paşnic, în zona turistică, după care vor pleca spre Arena Naţională. De la ora 17:00, în zona stadionului vor fi instituite restricţii de trafic, după cum urmează:

I. pe Str. Maior Coravu:

-în data de 13.11.2026, începând cu ora 22.00, în perimetrul rondului de pe această stradă, în fața intrării în Complexul Arenei Naționale, nu se va permite parcarea autovehiculelor;

-în data de 14.11.2026, începând cu ora 17.00, gradual, până după încheierea meciului;

II. pe Bd. Pierre de Coubertin, de la intersecția cu Str. Vatra Luminoasă, până la intrarea în Complexul Sportiv, în data de 14.11.2026, începând cu ora 17.00, până după încheierea meciului;

III. pe Str. Tony Bulandra, în data de 14.11.2026, începând cu ora 17.00, gradual, până după încheierea meciului.

IV. pe Str. Vatra Luminoasă, de la intersecția cu Str. Tony Bulandra, până la intersecția cu Bd. Pierre de Coubertin, pe ambele benzi, în data de 14.11.2026, începând cu ora 17.00, gradual, până după încheierea meciului.

De asemenea, se va restricționa accesul mijloacelor auto după cum urmează:

- în alveola din fața intrării în curtea Complexului Arenei Naționale, dinspre Bd. Basarabia, în 13.11.2026, începând cu ora 07.00;

- pe Bd. Pierre de Coubertin, între Str. Vatra Luminoasă și intrarea în Complexul Arena Națională, în 14.11.2026, începând cu ora 17.00.

La 18:45 se deschid porţile pentru accesul suporterilor.

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