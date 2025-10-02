Meta va folosi interacțiunile utilizatorilor cu asistentul AI pentru reclame țintite pe Facebook și Instagram

Meta Platforms a anunţat că, începând cu 16 decembrie, va începe să folosească interacţiunile utilizatorilor cu asistentul său digital Meta AI pentru a personaliza reclamele şi conţinutul afişat pe platformele Facebook şi Instagram. Utilizatorii vor primi notificări despre această schimbare din 7 octombrie, transmite News.ro.

Meta a anunţat deja că aceste iniţiative vor duce la creşterea cheltuielilor în 2026, peste nivelul din 2025, potrivit relatează CNBC.

Meta AI, disponibil în aplicaţiile Facebook, Instagram, WhatsApp şi Messenger, precum şi ca aplicaţie şi site independente, are deja peste 1 miliard de utilizatori activi lunar, susţine compania.

Interacţiunile vor fi folosite pentru a adapta recomandările de conţinut şi reclame.

De exemplu, dacă un utilizator discută cu Meta AI despre planificarea unei vacanţe de familie, pe Facebook ar putea primi recomandări de Reels despre destinaţii turistice sau reclame pentru hoteluri.

Meta a precizat că schimbarea nu se aplică automat conversaţiilor din WhatsApp, cu excepţia cazului în care utilizatorii îşi conectează conturile la alte aplicaţii Meta. Nu există o opţiune de renunţare directă, dar cei care nu interacţionează cu Meta AI nu vor fi afectaţi.

Actualizarea va fi implementată ulterior şi în Marea Britanie şi UE, după ce compania va face ajustările necesare pentru respectarea reglementărilor locale.

