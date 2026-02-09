Băncile vor fi obligate să acorde păsuire clienților care nu reuşesc să mai ţină pasul cu ratele, iar executarea silită nu va mai fi prima soluție pentru creditele de consum. O nouă directivă europeană impune instituțiilor bancare să epuizeze toate opțiunile disponibile înainte să forţeze mâna datornicilor.

Restanţele la credite sunt, în prezent, cedate companiilor de recuperare. Şi se ajunge destul de uşor la executare silită. "Am avut situaţii în care, de la un telefon de câteva sute de lei, s-a ajuns la câteva zeci de mii de lei de plată din cauză că s-au tot adunat dobânzi şi penalităţi şi tot felul de comisioane", a declarat Ionel Cristinel Obretin, preşedintele ANPC. "Era predată de la un recuperator la altul şi acel client era agasat de recuperatori, pe diverse modele de a fi recuperaţi acei bani. Una e să recuperzi amiabil, alta e să abuzezi", a declarat Dragoş Nichifor, broker de credite.

Vom putea să renunţăm la credit, în termen de 14 zile

Astfel de cazuri ar trebui să dispară, odată cu transpunerea, în legislaţia naţională, a directivei europene privind contractele de credit pentru consumatori. "Trebuie să meargă în instanţă pentru a putea fi executat silit. Clientul nu este într-o situaţie în care să nu mai plătească banii, însă executarea silită va trebui să fie ultima reacţie a creditorului", a declarat Camelia Grădinaru, avocat specializat în drept bancar. Înainte de asta, creditorul trebuie să propună măsuri concrete: reeşalonarea ratelor, o perioadă de graţie sau restructurarea creditului. Noile reguli vin şi cu alte modificări.

Articolul continuă după reclamă

"Această nouă lege îi va proteja mai mult în relaţia cu finanţatorii. În relaţia dintre părţile implicate există un vest sălbatic. Fiecare finanţator aplică principii proprii, reguli proprii, formulare nestandardizate", a declarat Dragoş Nichifor, broker de credite. "Creditul era promovat ca o soluţie miraculoasă. Acum trebuie prezentat sub forma împrumutul costă bani. Dacă până acum ratele fără dobândă se aflau într-o zonă gri, acum vor fi reglementate în mod explicit. Clientul trebuie să fie informat cu privire la costul total", a declarat Camelia Grădinaru, avocat specializat în drept bancar.

Vom putea să renunţăm la credit, în termen de 14 zile. Chiar dacă şi legislaţia actuală prevede acest drept, consumatorii nu îl ştiau. Aceştia vor trebui să fie informaţi cu privire la posibilitatea renunţării la împrumut. În caz contrar, dreptul la renunţare se extinde cu încă un an. Important: nu se vor plăti penalităţi. Directiva europeană cu noile reguli va intra în vigoare din luna noiembrie a acestui an. Măsurile nu se vor aplica retroactiv, ci doar pentru împrumuturile luate după acea dată.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰