Oficial: ArcelorMittal Hunedoara cumpărată pentru 12,5 milioane de euro de UMB Steel a lui Umbrărescu

Uzina ArcelorMittal Hunedoara, cândva cel mai mare combinat siderurgic din România, va fi preluată de UMB Steel, compania controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu. Decizia oficială apare menționată în raportul curent transmis Bursei de Valori București (BVB).

Combinatul Siderurgic Hunedoara, un simbol al industrializării socialiste şi al siderurgiei româneşti, oprit din septembrie 2025, este salvat de compania UMB Steel, controlată de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, cel mai important constructor de drumuri din România.

Tranzacția a fost anunțată la finalul anului trecut, iar acum acordul de cumpărare a uzinei a fost aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Decizia oficială este menționată în raportul curent transmis Bursei de Valori București (BVB).

Tranzacţie de 12,5 milioane de euro, plus TVA

Pe 29 decembrie 2025, ArcelorMittal Hunedoara a semnat, cu UMB Steel, un acord de principiu privind vânzarea tuturor activelor sale, pentru un preț total de 12,5 milioane de euro, plus TVA. Potrivit acordului, în tranzacție intră toate echipamentele de producție și instalațiile industriale, materiale și stocuri, toate terenurile și clădirile din perimetrul amplasamentului industrial din Hunedoara (inclusiv halda de zgură), terenuri aflate în afara amplasamentului industrial, precum și toate obligațiile și răspunderile de mediu asociate.

Combinatul Hunedoara s-a oprit în septembrie

ArcelorMittal a anunțat oficial, în octombrie 2025, decizia finală de a opri definitiv producția la fabrica sa din Hunedoara, care producea corniere și profile comerciale pentru piețele de energie, construcții și infrastructură.

Producția s-a oprit pe 5 septembrie 2025, după o perioadă îndelungată de condiții de piață foarte dificile. Compania a oferit angajaților un pachet îmbunătățit de plecări voluntare pentru cei cu contracte pe durată nedeterminată, precum și plăți compensatorii pentru un anumit grup de angajați cu contracte pe termen limitat.

Combinatul a intrat sub controlul gigantului siderurgic franco‑luxemburghez ArcelorMittal în 2005. Noua conducere a încercat să restructureze activitățile, să optimizeze producția și să readucă unitatea pe profit, dar costurile ridicate și concurența din China și din alte piețe emergente au continuat să pună presiune. După ani de pierderi și eforturi de redresare, ArcelorMittal a decis vânzarea combinatului.

