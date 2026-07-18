Un covrig de la metrou, o cafea de pe lângă serviciu, un suc de la aparatul de pe hol. Şi cheltuielile se adună. Micile plăceri zilnice pot face o gaură mai mare decât credem noi, în buget. Dacă tragem linie şi chiar facem un calcul la final de lună. Unde mai pui că şi pe cântar, micile pofte zilnice pot deveni repede, la fel de mari probleme.

Tentaţiile încep chiar atunci când ieşim de la metrou dimineaţa, pentru că avem zeci de opţiuni să luăm o primă gustare şi să cheltuim şi primii bani pe ziua de astăzi.

"Un covrig şi un iaurt, practic gustarea pe care o luăm majoritatea în prima parte a zilei. Am cheltuit 7,5 lei şi merg să-mi iau, bineînţeles şi o cafea. Cafeaua cu gheaţă pentru că e vară, bineînţeles aşa că la un prim calcul, din prima parte a zilei am cheltuit 20 de lei", a transmis Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

Înmulţim cu 5 zile lucrătoare.

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"Dacă ne gândim că luăm zilnic câte o cafea de 13 15 lei, ori cinci zile 75 de lei ori 4 cam 300 şi un pic. Pe lângă mai e posibilitatea să iei un croissant". "Obişnuiesc pentru că mi se pare drăguţ după o zi de muncă să te bucuri de viaţă! O cafea obligatoriu, eventual un frappe delicios. Am început acum câţiva ani să fac un calcul şi când am ajuns la sume mari, m-am oprit. Am zis că viaţa merită trăită". "Calcul n-am făcut niciodată, dar da... cumpăr cafele, gustări!", au spus oamenii.

Cum se "scurg" banii fără să ne dăm seama

Doar că... mici pofte avem şi în timpul zilei.

"Se apropie după amiaza şi este o zi caniculară, aşa că mi-am cumpărat o îngheţată, o limonadă şi o apă, pe care am plătit 24 de lei. 44 de lei este nota de plată de astăzi de pe teren. Nu am pus masa de prânz, pentru că aş fi cheltuit cu siguranţă mai mult. Înseamnă că într-o săptămână, cu o medie de 40 de lei cheltui aproximativ 200 de lei, într-o lună 800 iar într-un an 9600 de lei, pe care cu siguranţă aş fi putut să-i economisesc", a mai transmis Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Recomand să ne facem un buget pe un an de zile, ca să vedem toate aceste mărunţişuri. O să fim surprinşi cat de mult se poate aduna din 20,30 de lei. Sunt practic nişte goluri ale unei site, banii se vor scurge pe acolo fără să ne dăm seama. Ele ar trebui încadrate în următoarele categorii, de exemplu avem categoria de mâncare, supermarket. Trebuie să luăm fiecare lucru şi să-l punem la locul lui", a afirmat Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Regula de buget recomandată de economiști pentru dorințe și ieșiri

Economiştii ne recomandă să alocăm doar 30% din bugetul nostru lunar dorinţelor şi stilului de viaţă - fie că vorbim despre micile plăceri zilnice, vacanţe sau ieşiri în oraş.

"Cred că în jur de 4000 de lei, e o sumă ridicată dar trebuie să te adaptezi! Încerc să mai reduc dar încerc să mă bucur şi de bani", a spus o persoană.

Ca să facem faţă cheltuielilor impulsive, specialiştii cred că ar fi util să ţinem şi un jurnal. De asemenea, studiile arată şi că atunci când plătim cu cardul bancar, tindem să cheltuim mai mult.