Primii struguri româneşti se alintă în solariile din Olt. Ciorchinii uriași, care cântăresc şi 2 kilograme, s-au copt cu aproape trei luni mai devreme decât în mod normal. Mihaela Iacob a plantat în decembrie viţa de vie. În curtea familiei Iacob sunt 2.500 de fire. Soiurile au fost aduse din Republica Moldova, dar şi Italia. Investiția a fost de 10.000 de euro.

Strugurii româneşti, cultivaţi în aer liber, ar putea ajunge pe tarabe în septembrie

"A fost destul de scump o joarda de vita, am dat noi anul trecut in jur de 30 de lei. Ca sa o scoti la timpul asta, in iulie necesita foc, caldura si costurile sunt destul de mari", a declarat Mihalea Iacob, cultivator. Din solar, strugurii iau drumul pieţelor din toată ţara. "Sunt pregătiţi să plece la Bucureşti, pe litoral şi în târg la Pucheni. Unii sunt miraţi pentru că nu au auzit de struguri în perioada asta. Media este de 18 lei kg cam asta este preţul în perioada asta", a declarat Fabrizio Iacob, cultivator.

Strugurii româneşti, cultivaţi în aer liber, ar putea ajunge pe tarabe în septembrie.

