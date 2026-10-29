Avertisment de la experţi în educaţie pentru părinţii care cheltuie mii de lei şi înscriu copiii la multe activităţi extraşcolare. Riscă să îi extenueze şi pe ei, nu doar bugetul familiei. Studiile arată că nouă din 10 părinţi de la oraş îndeamnă copiii să meargă la cursuri de limbi străine, informatică, arte şi antrenamente sportive. Iar un sfert din elevi au cel puţin trei, patru activităţi după ce termină şcoala şi temele.

"La engleză am ajuns pentru că vorbeam foarte bine engleză de când eram mic. La teatru făceam roluri, imitam de aceea și la Smarty am ajuns să fac calcule foarte rapid cu înmulțiri, cu împărțiri.", spune Matei.

La 10 ani, Matei are program prelungit. Pe lângă cele trei activităţile enumerate merge şi la înot uneori, dar mama lui susţine că nu se simte obosit.

"Deocamdată este bine. Probabil după ce vom mai crește, cred că le reducem.", spune Monica, mamă.

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Foarte ocupat este şi Andrei, elev în clasa a cincea. Merge de mai multe ori pe săptămână la antrenamente de fotbal.

"Începe la ora 9 antrenamentul și se termină la ora 10, câteodată până la 10.30, dacă mai avem timp să stăm, să continuăm antrenamentu' și facem marți, miercuri și vineri. Și tata când era mic și când era mai mare așa și el practica fotbal. De asta ține să fac și eu fotbal de performanță.", adaugă Andrei.

Descoperirea talentelor poate fi făcută cu mai puţin efort din partea copiilor chiar la şcoală dacă profesorii sunt atenţi la detalii.

"Nu toţi copiii sunt înclinaţi să înveţe contabilitatea sau să le placă matematica, unii poate sunt mai creativi şi observăm pe caietele acestora sau pe anumite foi pe care le lansă, observăm anumite schițe sau anumite lucruri. Și atunci îi încurajăm pe aceștia să-și dezvolte acest talent.", explică Pompei Mititean, diriginte.

Psihologii recomandă părinţilor să nu îi încarce pe copii cu prea multe activităţi în afara şcolii pentru că îi epuizează.

"Poate avea inclusiv rezultate mult mai mici la școală, poate să-i fie mult mai greu să învețe. Să meargă cu copilul și să testeze diverse activități, să-l expună. Dar să îl expună înseamnă să mergem la un atelier de muzică, să vedem ce se întâmplă acolo și cum folosim instrumentele. Nu înseamna neapărat să mergem pe un curs intensiv de muzica, să învățăm să cântăm la pian.", spune Irina Iacob, psiholog.

Mai mult, experţii în educaţie sunt categorici - copiii trebuie lăsaţi să se plictiseacă. Asta le stimulează creativitatea şi imaginaţia. Cu o condiţie - să nu aibă ecrane la dispoziţie.