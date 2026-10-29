Ne pregătim de iarna facturilor grele. Toţi clienţii ar putea plăti mai mult cu până la 20% în lunile următoare, estimează analiştii din piaţă. Iar primul semnal vine de la chiar de cel mai ieftin furnizor de energie. Compania își rezervă dreptul să modifice prețul din contrate. Cine vrea garanţia unui tarif fix pentru un an plăteşte mai mult.

Dacă până acum, la semnarea contractului de electricitate, puteam sta liniştiţi că preţul nu creşte timp de un an, acum situaţia s-a schimbat.

Cel mai mare furnizor de energie elctrică are acum două oferte de preţ. Puteţi plăti 1 leu şi 23 de bani şi aveţi garanţia că tariful nu se schimbă timp de un an. Sau 1 leu şi 18 bani, însă compania vă poate schimba preţul pe durata contractului.

Pentru clienţii din zona Moldovei, tariful ajunge la 1 leu şi 32 de bani. Orice modificare trebuie însă anunţată.

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"În 30 de zile, clientul are dreptul să refuze, şi atunci să-şi schimbe furnizorul. Dacă nu răspunde în 30 de zile, se presupune că ar fi acceptat. Trebuie să fie explicat care sunt motivele pt care furnizorul poate notifica, clientul că va modifica preţul pe kWh", a afirmat Mihnea Cătuţi, expert în energie.

Clauze asemănătoare apar și la alți furnizori. O companie anunţă că poate schimba prețul în cazul unor "evenimente imprevizibile", de exemplu dacă energia pe care o cumpără se scumpește cu peste 10%.

"Furnizorii nu vor să mai ofere atât de multe luni de preț garantat, pentru că nici ei nu știu care este prețul la care va fi nevoie să achiziționeze energia electrică", a explicat Mihnea Cătuți.

"Volatilitatea de pe piețele de energie determină furnizorii să recurgă la astfel de soluții. Mai ales pentru consumatorii casnici, tu trebuie să dai anumite garanții. Nu ar trebui ca fiecare modificare de preț de pe piața angro să ducă la modificări în prețul consumatorului final", a spus Corina Murafa, expert în energie.

Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei nu a comentat situaţia si nici nu a anuntat dacă verifică aceste clauze.

La ce trebuie să fie atenți românii când semnează un contract de energie electrică

Clienții sunt sfătuiți să-și verifice contractele.

"Să citească cu atenţie condiţiile contractuale, să-şi verifice des adresa de email, sms-urile primite, să vadă dacă există modificări contractuale", a avertizat Corina Murafa.

În ultima jumătate de an, furnizorii mari au scumpit prețul energiei din ofertele pentru casnici cu 12–14%, iar unii chiar cu peste 40%.

Reporter: Vă așteptați să crească prețurile?

Persoană: "În contextul actual, e posibil."

Reporter: Cât plătiți pe lună la energie electrică?

Persoană: "Aproximativ 150 de lei. Dacă creşte la unul, o să crească şi la celălalt. Unde sunt beneficii, o să fie şi dezavantaje întotdeauna."

Schimbarea furnizorului de energie poate fi făcută oricând şi e gratuită.