Ministerul Finanțelor a făcut public, joi seară, proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an, conform News.ro.
Ministerul Finanțelor a publicat proiectul pentru a doua rectificare bugetară - Hepta
Ministrul Alexandru Nazare a precizat că documentul menține obiectivul de deficit la 8,4%, subliniind că s-au realizat redistribuiri în interiorul bugetului pentru a identifica posibile economii și pentru a acoperi cheltuielile esențiale.
Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025 a fost pus, joi seară, în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului Finanţelor.
