Guvernul face ordine în buget. Nazare: "Corectăm, reaşezăm şi consolidăm finanţele publice"

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat vineri că rectificarea bugetară adoptată de Guvern reprezintă o ajustare a fondurilor între ministere, iar resursele neutilizate au fost direcționate către domeniile cu necesități reale și urgente.

Ministrul Finanţelor a precizat că în perioada următoare, prioritatea va fi asigurarea cofinanțărilor pentru plata facturilor aflate în procesare, astfel încât să poată fi accesate fonduri europene și să fie menținut fluxul financiar fără a afecta deficitul.

"Astăzi, în şedinţa de Guvern, am adoptat noua rectificare bugetară, un pas necesar de consolidare fiscală pentru finalul de an. Ţinta de deficit de 8,4% rămâne intactă, iar obiectivul principal rǎmâne asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice. Această rectificare înseamnă o redistribuire corectivă între ministere. Concret, am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente", a spus ministrul Finanţelor, într-o postare pe Facebook.

Alexandru Nazare precizează de ce a fost necesară această decizie, azi.

"Am reaşezat bugetele ministerelor pentru a reflecta noua structură a PNRR. Am simplificat procedural transferul fondurilor (din împrumuturi în granturi) prin notificări. Acest lucru permite plăţi rapide, fără birocraţia actelor adiţionale, accelerând implementarea proiectelor europene. Asigurăm fondurile necesare pentru plata integrală a asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap grav, acoperind creşterea numărului de beneficiari şi sprijinind astfel autorităţile locale. Am direcţionat banii pentru a stinge datoriile care s-ar fi acumulat la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor la final de an, pentru asigurarea cheltuielilor referitoare la derularea programelor de sǎnǎtate şi a unor servicii esenţiale de transport", explică ministrul.

Potrivit lui Nazare, finalul de an aduce, tradiţional, cea mai mare presiune pe cheltuieli şi de aceea, au construit această rectificare cu prudenţă.

"Corectăm, reaşezăm şi consolidăm finanţele publice, asigurând în acelaşi timp buna funcţionare a statului şi respectarea angajamentelor faţă de români şi faţă de partenerii internaţionali. Accentul în următoarea perioadǎ va fi pe asigurarea cofinanţărilor necesare pentru plata facturilor aflate în procesare la nivelul ministerelor, în vederea atragerii fondurilor europene si asigurării fluxului de bani fără impact pe deficit. Aşa putem crea premisele pentru o creştere economică sustenabilă", anunţă ministrul de finanţe.

