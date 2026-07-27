"Lingeam condensul ca să supraviețuiesc". Dispărut în Pacific, un american a fost găsit în largul Hawaii

Un bărbat din California, dat dispărut în Oceanul Pacific timp de peste o lună, a fost găsit în viață în largul insulelor Hawaii, după ce a plutit în derivă sute de kilometri, în afara rutelor maritime, relatează New York Post .

Dispărut în Pacific timp de peste o lună, un american a fost găsit în largul insulelor Hawaii - Sursa: X/ @mcgmouton57

Kai Sato, în vârstă de 39 de ani, a plecat singur cu velierul din insula Catalina, California, pe 7 iunie. După aproximativ două săptămâni de navigație, catargul ambarcațiunii s-a rupt, a rămas fără combustibil, iar telefonul i s-a descărcat. Fără posibilitatea de a cere ajutor, bărbatul a rămas blocat în mijlocul Pacificului, purtat de curenți.

Kai Sato, americanul de 39 de ani, a plecat singur cu velierul din insula Catalina

Într-un interviu acordat postului Hawaii News Now, Sato a povestit că, în primele zile, și-a pierdut orice speranță.

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"Am plâns o săptămână întreagă, în timp ce pluteam în derivă spre sud. Eram complet devastat. La un moment dat m-am gândit să pornesc motorul și să mă sufoc, ca să-mi pun capăt zilelor", a declarat Kai Sato.

Americanul spune că se simțea "ca o pradă ușoară", în timp ce valurile și curenții îl îndepărtau tot mai mult de orice șansă de salvare.

"Mă simțeam ca o țintă sigură, purtat de curenți tot mai departe de traseul pe care trebuia să îl urmez", a mai spus Kai Sato.

A supraviețuit cu fulgi de ovăz, pește și apă obținută din condens

Americanul relatează că a supraviețuit cu fulgi de ovăz, pește și apă obținută din condens.

După cinci zile de disperare, Kai Sato a decis să lupte pentru viața lui. A improvizat reparații la velier folosind țevi din PVC și vâsle de caiac, în încercarea de a controla ambarcațiunea.

Pentru a supraviețui, a mâncat fulgii de ovăz rămași la bord, dar și pești și calmari care ajungeau accidental pe punte. Apa potabilă era și mai greu de procurat. Bărbatul a adunat condensul format din apa mării într-o găleată și îl consuma pentru a se hidrata.

"Pur și simplu lingeam condensul ca să supraviețuiesc", a povestit el.

I-a luat aproape o lună să revină în apropierea rutei comerciale dintre California și Hawaii, unde a fost observat marți de echipajul unei nave de transport de containere care se îndrepta spre arhipelag.

Salvat după două încercări

Imaginile surprinse chiar de Kai Sato în timpul calvarului arată catargul rupt și valurile uriașe care loveau constant mica ambarcațiune.

Salvatorii au avut nevoie de două încercări pentru a coborî o scară de frânghie până la velier și pentru a-l aduce în siguranță la bordul cargoului.

După mai bine de o lună petrecută în derivă, primul lucru pe care l-a primit au fost apă, fructe și haine curate.

"Doamne, eram atât de fericit! Am început să plâng de bucurie. Mi-au adus fructe și apă și s-au purtat extraordinar cu mine", a spus Kai Sato.

În prezent, americanul se află în Hawaii, unde locuiește temporar la o rudă. El spune însă că nu renunță la pasiunea pentru navigație și intenționează să își continue călătoria spre Filipine, de această dată la bordul unei ambarcațiuni mai mari.