Motorina s-a scumpit atât de mult, încât camioanele electrice au devenit mai ieftine în UE

Explozia preţului motorinei, ca urmare a războiului din Iran, a contribuit la transformarea autocamioanelor electrice într-o opţiune mai ieftină (ca achiziţie şi operare) faţă de modelele diesel pe şase pieţe importante din UE.

Raportul Transport & Environment a analizat costul total al deţinerii unui camion electric în nouă ţări din UE. Autorii au descoperit că autocamioanele electrice sunt deja mai ieftine de operat decât modelele diesel în Ţările de Jos, Germania, Danemarca, Suedia, Franţa şi Belgia, pieţe care reprezintă 46% din înmatriculările de camioane grele din UE.

Potrivit raportului, autocamioanele electrice achiziţionate în 2026 generează, pe o perioadă de cinci ani, economii de până la 100.000 de euro în Ţările de Jos, 85.000 de euro în Germania şi 69.000 de euro în Danemarca, comparativ cu camioanele diesel. Pe aceste pieţe, operatorii de camioane electrice îşi pot recupera preţul mai mare plătit iniţial în aproximativ doi ani.

Până acum, tranziţia Europei către autocamioane electrice a fost încetinită de preţurile ridicate de achiziţie şi de o infrastructură de încărcare deficitară. T&E a precizat că scumpirea motorinei, survenită în urma creşterii preţului petrolului din cauza războiului din Iran, a consolidat argumentele economice în favoarea electrificării.

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La începutul acestui an, Reuters a relatat că producători europeni de camioane precum Daimler Truck, Volvo Group şi Scania se pregătesc pentru un val de concurenţi chinezi cu preţuri mai mici, estimând că unele autocamioane electrice chinezeşti vor costa cu aproximativ 30% mai puţin decât modelele europene comparabile.

T&E estimează că un autocamion electric fabricat în China costă aproximativ 210.000 de euro, faţă de 265.000 de euro pentru un echivalent european. În plus, în Germania, operatorii ar putea economisi încă 34.000 de euro pe parcursul a cinci ani dacă aleg un autocamion electric fabricat în China.